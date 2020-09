Potvrdil přední americký obchod blížící se příchod iPhonu SE Plus?

Když Apple světu letos na jaře představil druhou generaci iPhonu SE ve formě upgradovaného iPhonu 8, nejeden jablíčkář se začal okamžitě ptát na to, zda se podobného upgradu dočká i jeho “plusková” verze. To sice Apple zatím oficiálně nepotvrdil, naprostá většina zdrojů se však shoduje na tom, že se jeho příchodu výhledově zcela určitě dočkáme. Totéž ostatně naznačily i některé části kódu z iOS 14, které odkazy na iPhone SE Plus obsahovaly. A jak se zdá, určité informace už mají i někteří obchodní partneři Applu v čele s americkým Best Buy.

Není žádným tajemstvím, že je Best Buy v USA i dalších zemích, ve kterých působí, velmi oblíbeným prodejcem, jehož služby využívají miliony zákazníků. V jeho nabídce díky tomu nechybí ani produkty z dílny Applu, na které dává čas od času opravdu obří slevy a které se i díky nim prodávají jako na běžícím páse. Je tedy naprosto jasné, že je pro Apple velmi důležitým obchodním partnerem, kterého by nerad ztratil. A právě Best Buy zařadil minulý týden na pár minut do své nabídky ochranné sklo na smartphone (mimochodem, sklo prodává pod svou privátní značkou), které bylo alespoň podle popisku určeno pro iPhone SE Plus (2020), tedy větší model SE. Poté, co začaly screenshoty popisu produktu kolovat po internetu jej sice Best Buy opravil na iPhone 8 Plus, avšak tím ve výsledku spíše přilil olej do ohně, jelikož touto opravou podle mnohých uživatelů víceméně potvrdil, že bude SE Plus designově stejné jako iPhone 8 Plus.

Zdroj: Best Buy

Ačkoliv se samozřejmě zatím jedná jen o pouhé spekulace podložené pouhým popiskem na webu prodejce, vzhledem k jeho velikosti a úzkým vazbám na Apple se zrovna u něj rozhodně nedá vyloučit, že je s Applem ohledně blížících se novinek v kontaktu, aby se mohl na jejich launch náležitě připravit a to i zalistováním příslušenství. Jeho přešlap je proto třeba vnímat jinak než v případě menších prodejců, byť samozřejmě ne jako 100% potvrzení čehokoliv. Když jej však přihodíme ke všem únikům informací o iPhonu SE Plus z předešlých týdnů, zdá se, že se tento telefon skutečně mílovými kroky blíží. Zda to stihne ještě letos nebo až v roce 2021 je však otázkou.