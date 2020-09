7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (21. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějakou pokročilou a spolehlivou aplikaci, která by vám umožnila vytvářet prvotřídní vizuály, tak byste určitě neměli přehlédnout nástroj Phoenix: Cinemagraph Editor. S pomocí tohoto nástroje budete moci vdechnout život vašim fotografiím a pořádně je tak vylepšit.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Dnešní sleva na aplikaci T4U for Tesla potěší především šťastné majitele elektromobilů značky Tesla. S pomocí této aplikace si můžete udržet dokonalý přehled o samotném stavu zařízení, můžete monitorovat jednotlivé údaje, dálkově vozidlo ovládat a spoustu dalšího.

Původní cena: 379 Kč (229 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Direction Compass With Maps vám dokáže posloužit jakožto kompas, který je ale prakticky doplněn o mapy. Díky tomu se tak můžete velice rychle zorientovat v prostředí a za pomocí kompasu a mapy najít správný směr.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže se považujete za fanoušky akčních strategických her, které jsou perfektně doplněny o RPG prvky, zbystřete. Do akce se totiž dostal populární titul Siege of Dragonspear, ve kterém se vydáte na dobrodružství do zapomenuté říše, kde na vás čeká řada různých příšer a tajemství.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste se ocitli v čele softwarové společnosti a vaším úkolem by bylo, abyste vybudovali technologické, mezinárodní impérium? Vaším úkolem tedy bude postupně najímat zaměstnance, pracovat na vašem softwarovém řešení, zařizovat vybavenost a obecně zajistit prosperitu společnosti.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Jestliže pro komunikaci s vašimi přáteli, rodinnými příslušníky či kolegy používáte nativní aplikaci iMessage, tak byste určitě neměli přehlédnout dnešní slevu na program Beagle Bruno Stickers. Tento nástroj vám zpřístupní 25 perfektních samolepek, na kterých je vyobrazen pes, konkrétně tedy plemeno bígl.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace Live Wallpapers & Backgrounds+ získáte perfektní nástroj, ve které mse skrývá více než sto nádherných tapet. Jednoduše si tak stačí vybrat z dané galerie a obrázek nastavit na tapetu. Výhodou je, že aplikace nabízí i řadu živých tapet.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)