7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (21. 9. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace PDF Compress Expert slouží pro kompresi dokumentů ve formátu PDF. Díky tomu tak můžete velice snadno a rychle zredukovat velikost zmiňovaných souborů. Program funguje tak, že odstraní nepotřebná data, provede kompresi na obrázcích, odstraní nepotřebné náhledy a podobně.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Image Plus – Easy Photo Editor získáte vcelku praktický a jednoduchý nástroj, který slouží pro lehkou úpravu vašich fotografií. S jeho pomocí totiž můžete celkově vylepšit daný snímek, přidat mu vodoznak, změnit jeho velikost, různě s ním rotovat, oříznout jej, upravit jas, expozici, kontrast, saturaci a spoustu dalších.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Aplikace Any Video Clipper – Trim & Cut pro změnu slouží pro úpravu videa. Tento program si konkrétně poradí se zkrácením videa a můžete jej využít pro vystřižení určitých klipů, které následně můžete rovnou sdílet. Jednoduše vám stačí zvolit vstupní video, pomocí posuvníků jej sestříhat, zvolit formát výsledného souboru a exportovat.

Původní cena: 229 Kč (Zdarma)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy se vám bohužel v nevhodné chvíli uspal automaticky váš Mac? Přesně tento problém dokáže vyřešit program Theine. Výhodou této aplikace je, že funguje kompletně z horního menu baru, kde stačí pouze klepnout, po jak dlouhou dobu se nemá jablečný počítač uspat a máte vyhráno.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jestliže hledáte nějakou praktickou aplikaci, která by dokázala podpořit vaši produktivitu a posunout vás tak o krok kupředu, tak byste se měli přinejmenším podívat na Be Focused Pro – Focus Timer. Tento program totiž rozdělí vaši práci do jednotlivých intervalů, díky čemuž se budete daleko lépe soustředit. Samostatný článek o aplikaci naleznete zde.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Zakoupením aplikace PDF to XLSX Master si přijdete na vcelku praktickou utilitu, s jejíž pomocí můžete v okamžiku převádět dokumenty ve formátu PDF do formátu XLSX, se kterým pracuje aplikace Microsoft Excel. Program dokáže data perfektně převést, díky čemuž se s nimi dá následně pracovat.

Původní cena: 379 Kč (299 Kč)

Jestliže se považujete za milovníka akčních RPG a baví vás roguelike tituly, zbystřete. Do akce totiž zavítala oblíbená hra Hades, ve které se utkáte se samotným bohem smrti. Vaším úkolem tedy bude se úspěšně dostat skrze samotné podsvětí a porazit veškeré nepřátele.