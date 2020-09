Recenze Vonmählen Concert One: Stylová bezdrátová sluchátka

V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátová sluchátka ne-příliš známé německé společnosti Vonmählen. Její model Concert One se chlubí prémiovým zpracováním, příslušenstvím a luxusním zvukovým projevem. Pojďme se tedy podívat, co je na tom pravdy.

Specifikace

Bezdrátová sluchátka Vonmählen Concert One disponují dvěma 40 mm dynamickými měniči s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz. O bezdrátový přenos mezi sluchátky a výchozím zařízením se stará Bluetooth 4.2, sluchátka dále podporují zvukový kodek apt-X. O napájení se stará integrovaný akumulátor o nespecifikované kapacitě, ovšem s výdrží až 21 hodin přehrávání a úctyhodnými 840 hodinami v režimu stand-by. Sluchátka se (bohužel) nabíjí skrze micro-USB konektor a do plna vyžadují zhruba 2 hodiny.

Jako u většiny podobných modelů, i zde je možné sluchátka provozovat v běžném kabelovém režimu. 3,5 mm audio konektor se nachází v balení, které si rozebereme níže. Sluchátka váží 280 gramů a jsou dostupná ve třech barevných variantách, a to černá, stříbrná a růžovo zlatá.

Provedení

Provedení sluchátek je skutečně prvotřídní. Rám je vyrobený z hliníku, hlavový most je dostatečně polstrovaný a z obou stran pokrytý kůží. Spodní strana, která se dostává do kontaktu s hlavou, je pokryta jemnou koženkou, na horní straně mostu je pak poměrně tlustý a několikrát prošitý kus hrubé kůže, díky které vypadají sluchátka poměrně luxusně a hodnotně. Tělo náušníků je plastové, jejich krytky jsou však z broušeného hliníku. Jejich polstrování je pak kožené s paměťovou pěnou.

Kromě sluchátek se v balení nachází ještě relativně bohaté příslušenství. V první řadě jde o polotvrdý cestovní obal, dále pak pletený 3,5 mm audio kabel a pletený micro-USB napájecí kabel. Oba kabely jsou úhledně smotány v jakýchsi gumových „pucích“, které jsou velmi praktické pro jakékoliv přenášení. Kromě výše zmíněného balení obsahuje také druhou sadu polstrování náušníků, viz níže.

Ergonomie a ovládání

Vonmählen prezentuje sluchátka Concert One jako tzv. on-ear modely, čemuž odpovídá jedna sada přibaleného polstrování náušníků. V cestovní krabičce se však nachází i sada druhá, která ze sluchátek děla over-ear modely. Tyto druhé náušníky jsou o něco větší, než jejich on-ear varianta, pokud však preferujete over-ear konstrukci, máte díky extra přibalenému páru možnost jejich využití. Osobně jsem větší fanoušek over-ear modelů, ať už kvůli zvýšenému komfortu při nošení, nebo kvůli lepší zvukové reprodukci.

Tak jako tak jsou sluchátka velice pohodlná, polstrování na všech styčných plochách je více než dostatečné a sluchátka drží tak, jak mají. Nejedná se o sportovní modely, tudíž je třeba brát v potaz, že nejsou zcela dělaná pro potřeby nošení při běhání nebo jiných aktivitách. Pro běžné nošení jsou však zcela dostačující. K dobré ergonomii přispívá také široká škála pohybu, kterou mohou náušníky využívat.

Ovládání je pak velice snadné vzhledem k tomu, že zde nenajdeme funkce jako ANC apod. Na pravém náušníku se nachází trojice tlačítek, kterými se sluchátka ovládají. Naučit se různé kombinace ovládání chce trochu cviku, pak ale vše funguje tak, jak má.

Kvalita zvuku

Vonmählen slibuje zvukovou produkci, která vás přenese do koncertních sálů s výjimečnou akustikou. Ponecháme-li zavádějící marketing stranou, v praxi hrají Vonmählen Concert One poměrně solidně. Zvukový přednes je možná trochu basovější, než by bylo vyloženě nutné. Důraz na basovou složku zvuku je však u většiny dnešních sluchátek poměrně běžná, neb to koncoví zákazníci očividně vyžadují. Díky relativně silnému basovému podání, je zvuk hutný, i přesto se dokáží středy i výšky prosadit. Vzhledem k uzavřené konstrukci náušníků je zvuk velmi koncentrovaný. Při poslechu tvrdších žánrů může být zvukový projev lehce zastřený, a to vlivem silnějších basů a středů. Vnímání zvuku je však vždy subjektivní záležitost a každý tak bude zvukový přednes hodnotit trochu jinak. Špatně Vonmählen Concert One však rozhodně nehrají.

Závěr

Vonmählen Concert One jsou povedená, kvalitně provedená a dobře vybavená bezdrátová sluchátka, která sice nenabídnou ANC, softwarový ekvalizér a další podobné doprovodné funkce, naopak však zaujmou designem, provedením a mnohé také svým zvukovým profilem. Sluchátka jsou velice pohodlná a výdrž baterie je také vynikající. U této značky máte navíc téměř jistotu, že je jen tak na někom neuvidíte, na rozdíl od jiných, daleko masovějších výrobců. Pokud jsou toto důvody, které vás zajímají, nebojte se Vonmählen Concert One vyzkoušet.

Sluchátka Vonmählen Concert One si můžete zakoupit zde: 5 990,-