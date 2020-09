Filmy Quentina Tarantina, které tento víkend seženete na iTunes pod 100 korun

Víkend je konečně tady. Pokud vás aktuální počasí neláká k žádným venkovním aktivitám a rozhodli jste se konec týdne strávit raději v klidu a teple domova, můžete si sobotu i neděli zpříjemnit nějakým zajímavým filmem. V dnešním článku vám přinášíme přehled filmů legendárního režiséra Quentina Tarantina, které si z iTunes můžete stáhnout za výhodnější cenu. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Od soumraku do úsvitu

S upírskou tematikou si ve filmu pohrál už kdekdo. Nebyl by to ale Quentin Tarantino, aby celou tuto záležitost nepojal tak trochu jinak. Ve filmu Od soumraku do úsvitu sledujeme dvojici nelítostných zločinců – bratrů Geckových – kteří se v rámci jedné ze svých divokých akcí ocitnou v baru na mexické straně hranice. Netuší, že se nejedná jen tak obyčejný bar, a že mají tu čest s náležitě zvrhlými krvežíznivými upíry.

59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Od soumraku do úsvitu pořídíte zde.

Jackie Brownová

Odvážné Jackie Brown nestačí její plat letušky, takže si tak trochu nelegálně vydělává pašováním hotovosti do Spojených států pro pašeráka zbraní Ordella Robbieho. Tak dlouho se ale chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, a na Jackie si jednoho dne přímo na letišti došlápnou agent ATF a losangeleský policista. Pokud Jackie nepomůže policii dopadnout Ordella, hrozí jí vězení. Jackie má ale plán…

59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Jackie Brownová pořídíte zde.

KILL BILL: VOL 1

Nechte se strhnout jedinečným hereckým talentem Umy Thurman a připomeňte si dnes již kultovní příběh o zradě a velkolepé pomstě. Uma Thurman se v roli Nevěsty probouzí po dlouhém kómatu v nemocnici a rozhodne se, že nastal čas odplaty. Rozpoutá se epický souboj na život a na smrt, ve kterém člověk může buďto zabít, nebo se nechat zabít. Nevěsta se nenechá zastrašit a pronásleduje svého bývalého šéfa Billa i smrtonostné komando mezinárodních zabijáků, kteří krvavý útok mají na svědomí.

59- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Kill Bill: VOL 1 pořídíte zde.

KILL BILL: VOL. 2

Nevěsta ve skvělém podání Umy Thurman je zpět. Dvě jména ze svého seznamu si již může vyškrtnout, v honbě za spravedlností ale neustává. Tentokrát se musí zaměřit na Budda a Elle Drivera. Ti jako jediný z celého komanda nájemných vrahů přežili. Nevěsta na svou křivdu nezapomíná, a moc dobře ví, že na konci její cesty za pomstou na ni čeká samotný Bill.

59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Kill Bill: VOL. 2 pořídíte zde.

Pulp Fiction

Pulp Fiction je klasika, kterou jsme ve „filmových“ článcích na webu LsA doporučovali již nesčetněkrát. Snímek Pulp Fiction patří do zlatého fondu devadesátkové kinematografie. V Historkách z podsvětí se vzájemně proplétají bizarní příběhy, ve kterých účinkují svérázné postavy. Poznejte nájemné Vrahy Julese a Vincenta, mafiánského bosse Marsella, jeho ženu Miu a řadu dalších. Po skončení filmu si nezapomeňte pustit jeho skvělý soundtrack.

59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Pulp Fiction pořídíte zde.