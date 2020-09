Songbringer vychází na iOS. Na hru jsme čekali pět let

Pět let uběhlo od oznámení mobilní verze hry Songbringer. Mezitím vyšlo akční RPG na všech ostatních myslitelných platformách, jen portu na mobilní zařízení se zuby nehty bránilo. To už je ovšem minulostí. Tři roky po vydání na Playstation 4, Xbox One a PC se Songbringer konečně dostal do App Storu. Přestože hra v ostatních verzích dostávala od herní kritky pouze průměrné známky, uživatelům se líbila o dost víc. Když nyní dorazila na jablíčkové zařízení, neúčtuje si za sebe ani korunu. Za vyzkoušení tak opravdu nic nedáte. A o co vlastně ve hře jde?

Songbringer sleduje hlavního hrdinu Roqa Epimetheose, flákače, který cestuje galaxií na stejnojmenné lodi. Jednoho dne narazí na planetu Ekzerra. V jedné z jejích jeskynních komplexů najde nanomeč a tím probudí pradávné zlo, jež mu začne hned jít po krku. Poté se ze hry stává docela klasické akční RPG, které odlišuje od konkurence jeden zásadní fakt. Všechny dungeony, skrz které se budete muset probít, jsou procedurálně generované, a to nejen z hlediska rozložení, ale i zastoupených nepřátel či hádanek.

Verze na iOS oproti dříve vydaným navíc obsahuje exkluzivní zbraně a nový mód, ve kterém můžete donekonečna trénovat své bojové schopnosti proti novým nepřátelům a bossovi. Jestli se vám hraní Songbringeru zalíbí, můžete vývojáře podpořit i nějakou tou mikrotransakcí.