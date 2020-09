Objevilo se záhadné video údajně zachycující novou bezdrátovou nabíječku pro iPhony od Applu

V uplynulých týdnech se na internetu objevilo relativně dost reálných snímků zachycujících zvláštní komponent určený pro iPhony 12. Řeč je konkrétně o kruhu tvořeném malými magnety, který bude skryt pod zadním skleněným krytem a implementován bude zřejmě i do originálních krytů Applu. Ačkoliv nikdo zatím přesně neví, k čemu má tato nová vychytávka sloužit, jako nejpravděpodobnější se jeví využití pro bezdrátové nabíjení. Že by se mohlo jednat o teorii pravdivou nyní naznačuje i čerstvé video zachycující záhadný komponent z dílny Applu.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C — Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020

Video, které si můžete pustit nad tímto odstavcem ve tweetu, má podle dostupných informací zachycovat buď prototyp nové bezdrátové nabíječky pro iPhony z dílny Applu, nebo alespoň její část. Ať už je pravdivá první či druhá varianta, vzhledem k rozměrům komponentu se zdá, že bude mít co do činění právě s magnetickým kruhem v iPhonu, ke kterému by se mohl například magneticky přichycovat a díky tomu nabíjet přesně na místě, na kterém je nabíjení nejefektivnější. Vedlejším bonusem podobné vychytávky by pak mohlo teoreticky být možné vytvoření podobných typů nabíječek, které nyní využívají Apple Watch – tedy magnetických kabelových. Jinými slovy, telefon by mohl být naplno využíván i při bezdrátovém nabíjení, jelikož by k němu stále vedl kabel dodávající mu energii – byť ne se zakončením v Lightningu, ale v zádech.

Dá se předpokládat, že se v následujících dnech či týdnech dostanou na světlo světa nové skutečnosti, které nám předmět z videa poodhalí ještě daleko víc. K jeho úplnému odhalení včetně technických specifikací však dojde samozřejmě až poté, co jej Apple oficiálně představí a zalistuje do svého Online Storu. Snad tedy nebudeme po tomto kroku zklamaní – ať už technickými specifikacemi či cenou.