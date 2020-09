Pokud patříte mezi jablečné nadšence, kteří sledují každičký jeden krok, který kalifornský gigant udělá, tak vám zajisté před několika dny neunikl zářijový Apple Event. Na tom jsme se kromě představení nových produktů dozvěděli o tom, že se 16. září dočkáme vydání veřejných verzí operačních systémů iOS a iPadOS 14, watchOS 7 a tvOS 14. Jak Apple slíbil, tak také splnil – systémy před dvěma dny doopravdy přišly, společně s novými funkcemi. Jednou z nových funkcí iOS a iPadOS 14 je možnost, pomocí které si můžete nastavit deaktivaci zobrazování alba Skryto v aplikaci Fotky. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone skrýt album Skryto

V případě, že chcete na vašem iPhonu či iPadu deaktivovat zobrazování alba Skryto v rámci aplikace Fotky, konkrétně v albech s kategorií Utility úplně dole, tak stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu či iPadu s iOS 14, potažmo iPadOS 14, přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

potažmo přesunuli do nativní aplikace Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, dokud nenarazíte na kolonku Fotky, na kterou klepněte.

dokud nenarazíte na kolonku na kterou klepněte. Poté je nutné, abyste opět sjeli níže, kde lokalizujte řádek s názvem Album Skryto.

kde lokalizujte řádek s názvem Pokud chcete zobrazování alba Skryto deaktivovat, tak je nutné, abyste u této možnosti přepnuli přepínač do neaktivní polohy.

tak je nutné, abyste u této možnosti přepnuli do V případě, že přepínač ponecháte aktivní, tak se album Skryto bude ve Fotkách zobrazovat.

Na závěr ještě uvedu, že tímto způsobem sice dojde k deaktivaci zobrazování alba Skryto v rámci aplikace Fotky, každopádně ale bude stále možné album Skryto zobrazit v případě, že se přesunete do menu pro sdílení fotografií. Album Skryto slouží k tomu, abyste si do něj uložili fotografie, které se nemají zobrazovat mezi ostatními. Určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že si většina z nás do alba Skryto ukládá jednoduše nevhodné fotografie, které nemá nikdo jiný než vy vidět. Deaktivace zobrazování alba Skryto tedy není úplně ideálním řešením – skvělé by bylo, kdyby se tohle album zobrazovalo, avšak museli byste ho při každém otevření odemknout pomocí kódu, Touch ID či Face ID. Pořád se ale jedná o funkci, která je lepší než nic.