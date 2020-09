7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (18. 9. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

V dnešní moderní a uspěchané době máme řadu úkolů, se kterými se musíme efektivně vypořádat. S tím naštěstí dokáže pomoci propracovaná a jednoduchá aplikace Be Focused Pro – Focus Timer, která vaši práci rozdělí do menších intervalů, udrží si tak vaši pozornost a posune produktivitu kupředu. Aplikace je mezi uživateli velice populární. Přesně proto jsme o ni sepsali celý článek, který si můžete prohlédnout zde.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Operační paměť je pro práci na Macu velice důležitá. Někdy se ale můžete ocitnout v situaci, kdy operační paměť zcela vytížíte a výkon jablečného počítače pokulhává. Zmiňovanou paměť by měl být schopen uvolnit program FreeMem, čímž by měl v popsaných situacích Macu opět navrátit jeho výkon.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Hra Tacoma potěší především milovníky zábavných adventur se skvělým příběhem. V tomto titulu se ocitnete v roce 2088, a to konkrétně na vesmírné lodi, kde vaší misí bude sledovat chování posádky a hledat jednotlivé stopy. Postupným hraním odhalíte řadu různých tajemství a hroznou pravdu.

Původní cena: 499 Kč (229 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Story Planner for Writers slouží především spisovatelům, kterým pomůže s plánováním celého jejich příběhu. V rámci tohoto programu si můžete určit různé body, od kterých se následně budete odrážet a do značné míry si tak zjednodušíte vaši práci.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

V posledních letech se značně rozšířily karetní hry. Pokud tento žánr spojíme s legendární sérií Pán prstenů, získáme prvotřídní titul s mnoha možnostmi. Přesně tohle vám nabídne hra The Lord of the Rings: Adventure Card Game. Vaším úkolem bude postavit prvotřídní karetní balíček, se kterým následně budete čelit vojskům Saurona. Důležité pro vás bude, abyste zvolili správnou taktiku – bez té to zkrátka nepůjde.

Původní cena: 19,99 € (9,99 €)