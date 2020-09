PlayStation 5 je tu. Předobjednejte si jej na Alze ještě dnes

Komerční sdělení: Neuvěřitelně dlouhé týdny čekání jsou konečně u konce! Dnes v noci totiž japonské Sony konečně prozradilo cenu nové generace jeho konzole PlayStation, která je více než lákavá. PlayStation 5 s klasickou mechanikou na disky totiž vyjde na příjemných 13 490 korun, za PlayStation 5 Digital Edition (tedy konzoli bez mechaniky) si pak účtuje 10 790 korun. Ačkoliv si budeme muset v Evropě na obě konzole počkat až do 19. listopadu, předobjednat si je lze již dnes a to mimo jiné na Alze.

Z hlediska designu působí PlayStation 5 doslova jako z budoucnosti. Sony u něj totiž vsadilo na poměrně netradiční tělo s černými i bílými prvky v kombinaci s ikonickým podsvícením. Obměnou si prošel i herní ovladač, který se nyní poměrně výrazně podobá tomu k Xboxu, avšak oproti němu nabízí například haptickou odezvu či adaptivní triggery. Hraní s ním by díky tomu mělo být opravdu parádní.

Co se týče technických specifikací, srdcem konzole bude CPU založené na AMD Ryzenu a úložiště konečně ve formě modernějšího SSD, které zajistí mimo jiné daleko kratší načítací časy her. Díky 825 GB prostoru budou mít navíc hráči jistotu, že jej hned tak nezaplní – a pokud ano, nebude jej samozřejmě problém rozšířit. Za zmínku stojí rozhodně i brutální grafický výkon 10,28 TFLOPs či podpora obrovského množství příslušenství přímo z dílny Sony v čele s kamerou, sluchátky, ovladačem či dockem pro nabíjení ovladačů DualSense. Zkrátka je se na co těšit.