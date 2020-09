Applu unikla reálná fotka a video chystaných sluchátek AirPods Studio

Již zhruba rok se hovoří o tom, že Apple pracuje na vlastních náhlavních sluchátkách, kterými by rád ovládl trh tohoto typu a navázal tak na úspěch jeho AirPods. A podle čerstvého úniku fotky a videa se zdá, že útok na trh vyhlásí co nevidět. Leaker Fudge totiž zveřejnil na svém Twitteru velmi zajímavé materiály, které nám poměrně detailně odhalují design sluchátek

Jak můžete na videu výše vidět, sluchátka mají poměrně velké náušníky a po designové stránce působí – jak je u Applu již zvykem – poměrně minimalistickým dojmem. Za povšimnutí rovněž stojí polstrovaný spojovací most, jehož polstr tvoří dle leakera materiál, který je použit na povrch HomePodu. Díky tomu by tak Apple dosáhl skutečně perfektního slazení. Co se pak týče barevných variant, video zachycuje stříbrnou či bílou, fotka na prvním místě v galerii pod tímto odstavcem pak černou.

Podle dostupných informací z dřívějška má Apple pracovat hned na dvou typech sluchátek, přičemž jedněmi má cílit na sportovce a druhými pak na běžné aktivity. Typ, který zachycují uniklé snímky, má být podle leakera tím sportovním – tedy tím který by se měl chlubit nízkou hmotností a zřejmě i menšími rozměry, aby nikterak nepřekážel. Zda tomu tak je či není však budeme schopni potvrdit až s dalším podobným únikem.