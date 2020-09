7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (17. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Určitě jste se již nejednou ocitli v situaci, kdy jste nemohli přečíst nějaký text, který byl napsán až příliš malým písmem. S tímto problémem vám dokáže vcelku snadno pomoci lupa. Nalijme si ale čístého vína. Kdo v dnešní době nosí lupu? Aplikace Magnifying Glass & Flash Light dokáže fotoaparát vašeho iPhonu či iPadu proměnit ve zmiňovanou lupu, přičemž si samozřejmě můžete i přisvítit svítilnou.

Máte ve vašem zařízení nějaké poznámky, které byste chtěli od těch ostatních oddělit a ještě jim dopřát další vrstvu zabezpečení? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace Safety Note+, s jejíž pomocí si můžete vytvářet různé pozvánky a ty následně uzamknout s pomocí biometrické autentizace a kódu.

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace Skywall Pro – HD+Wallpaper získáte parádní nástroj, který vám zpřístupní celou řadu těch nejrůznějších obrázků, které jsou určeny pro použití jakožto tapety pro vaše jablečné zařízení. Jednoduše vám stačí si ze sbírky vybrat a máte hotovo.

Staré fotografie mají bezesporu něco do sebe. Vývojáři aplikace Recolla detailně analyzovali dochované snímky devatenáctého a dvacátého století a na základě posbíraných dat vypracovali pokročilý algoritmus. Tento nástroj vám tak umožní dodat vašim fotografiím nádech snímků ze zmiňované doby.

Jestliže vás vždy fascinovaly schopnosti burzovních makléřů a různých investorů, tak by vás mohla zaujmout edukativní hra Instant Stock Market Simulator. V této hře začnete s deseti tisíci dolary a váš úkol je jasný – rozvinout své vlastní portfolio a vydělat.

Pokud se považujete za milovníka her se skvělým příběhem, tak byste rozhodně neměli přehlédnout titul Hyperforma. V této hře totiž budete doslova čelit budoucnosti. Ocitnete se v 256 letech v budoucnu jakožto anonymní cestovatel a narazíte na prastarou síť. Vaším úkolem bude prozkoumat celý tento hyperprostor a čelit různým výzvám.

Napadlo vás někdy, jak to asi vypadá a funguje ve fabrice, která se soustředí na výrobu telefonů? V takovém případě byste neměli přehlédnout hru Mobile Empire. V této hře se rozhodnete pro založení společnosti zabývající se mobilními technologie, přičemž se vrátíte do roku 2001. Hra pokračuje až do roku 2035, a do té doby budete muset ovládnout trh, přijít se skvělými inovacemi a například lidem nabídnou brýle pracující s rozšířenou realitou.

