Známe cenu Playstationu 5

Poslední dny a týdny jsou napěchované hardwarovými novinkami. Pokud odhlédneme od Applu a zaměříme se na herní konzole, Microsoft minulý týden odhalil novou konzoli Xbox Series S, a to včetně ceny. Xbox Series X tak vyjde na 13 490, menší konzole na 7990. Na řadu tedy zákonitě musela přijít společnost Sony, která na dnešní konferenci Playstation 5 Showcase má odhalit detaily své konzole. My jsme samozřejmě u toho. Pojďme se tedy podívat, co jsme se od Sony ohledně Playstationu 5 dozvěděli. Jen připomeňme, že u minulých generací stál PS4 399 dolarů, XONE 499 dolarů, a to kvůli tomu, že byl dodáván s Kinectem. Poté Microsoft Kinect oddělal, což logicky snížilo i cenu.

Průběh konference

Než jsme se dostali k samotným cenám, Sony zahájilo svou konferenci rychlým prostřihem již očekávaných her. Pak už přišly na řadu trailery. Začátek byl skvělý, jelikož jsme mohli vidět parádní trailer na Final Fantasy XVI, přičemž v závěru videa bylo uvedeno, že záběry byly pořízeny přímo na PS5. Dále nám bylo dovoleno více nahlédnout pod pokličku nového Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Upoutávka byla obohacena gameplay záběry, které vypadaly parádně. Spousta lidí, spousta detailů, skvělé akční a působivé bojové scény. Nemůžeme se dočkat na volné poletování městem. Dorazit by měl v zimě tohoto roku. Obrovským překvapením je ovšem představení nového Harryho Pottera, tedy Hogwarts Legacy, o čemž se spekuluje už dlouhou dobu. Hráč bude zasazen do 19. století a půjde o RPG. Budete vařit lektvary, učit se kouzelnickým schopnostem, ochočovat zvířata a samozřejmě především kouzlit. Další neuvěřitelně vypadající záležitost.

Po proslovu jedno z vývojářů přišlo na řadu Call of Duty: Cold War, opět v gameplayi. Zde asi není nic moc co popisovat, neboť o existenci této hry se ví již dlouho. Nicméně v pátek bude spuštěna alpha pro PS4 (možná i ostatní platformy). Po klasice přišla další klasika, jelikož byly odhaleny nové záběry, opět již představené hry, Resident Evil: Village. Moc pěkný a tajemný trailer, gameplay jsme ale bohužel neviděli. Hra je plánovaná na rok 2021. Konference měla opravdu spád a ihned po vyobrazení loga RE:V se nám ukázala Deathloop od tvůrců her Dishonored. Gameplay záběry opět velmi zajímavé a máme se rozhodně na co těšit. Ruku na srdce, Dishonored byl skvělý. Ihned následoval Devil May Cry 5, tedy jakýsi remaster pro PS5. Představeny byly gameplay záběry, které na už první pohled vypadají lépe. Vydán bude zároveň s digitální verzí PS5. Je jasné, že ne všchny hry mohou být AAA. Následoval tak Oddworld: Soulstorm, který nás moc nenadchl. Pokud nějaké fanoušky zklamem, omlouváme se.

Trailer hry Five Nights at Freddy’s nebyl možná nejpohlednější, ovšem neznamená, že hra nedokáže překvapit. Kdo má rád středověké hry s brněním a mečem, jistě bude mít radost ze hry Demon’S Souls, která nám také nabídla kvalitní gameplay podívanou. I když hry s obdobnou tematikou obvykle hezky nevypadají, tady je to naprosto jiná písnička. Následovala kraťoučká ukázka na Fortnite, z čehož zřejmě mnohým jablíčkářům cukly koutky. Ano, Fortnite bude i na PS5. V Playstation Plus by se pro předplatitele mohly zdarma objevit hry jako Mortal Kombat 4, Ratchet And Clank, Days Gone, Until Down, Detroit, Uncharted 4, Battlefield 1, Batman, InFamous: Second son, The Last Guardian, The Last Of Us, Persona 5, Resident Evil VII, Fallout 4 a God Of War. Šlo pouze ale o záběry těchto her s konečným logem PS Plus. Berte tedy tuto nepotvrzenou informaci (dojem) s rezervou.

Závěr a cena

V průběhu celé konference se nám mezi jednotlivými trailery ukazovaly krátké nicneříkající sekvence. Bylo ovšem jasné, že to do sebe všechno zapadne. V samotném závěru byla samozřejmě ukázána cena. Klasická PS5 přijde hráče na 499 dolarů, digitální bez mechaniky pak na 399 dolarů. Konzole budou dostupné 12. listopadu v USA, Japonsku, Kanadě, Mexiku, Austrálii, Novém Zélandu a Jižní Koreji. Zbytek světa se dočká 19. listopadu. Ač by jeden čekal, že bude následovat konec, mělo pro nás Sony „One More Thing“, a sice God Of War, a to v roce 2021. Není ovšem jasné, zda jde o datadisk či další díl.

