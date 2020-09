Rozbor novinek v nových OS Applu: Zprávy v iOS 14

Zastánci jablečné společnosti mohou již po dobu několika měsíců testovat nové operační systémy, které budou oficiálně pro veřejnost k dispozici za několik týdnů. Za tu dobu jsme vám přinesli již několik různých článků, ve kterých se společně díváme na novinky, které jsou součástí nových operačních systémů. Rozebrali jsme si již nespočet novinek z iOS a iPadOS 14, watchOS 7 a i macOS 11 Big Sur. V rámci tohoto konkrétního článku se společně podíváme na novinky, kterých jsme se v rámci iOS 14 dočkali v nativní aplikaci Zprávy. Mnoho těchto novinek bylo „přeneseno“ pomocí Project Catalyst i na macOS 11 Big Sur, takže jsou si nově obě aplikace velmi podobné, viz odkaz níže.

Připínání konverzací

Jednou z nejlepších novinek, kterou Apple do iOS 14 přidal, je možnost pro připnutí konverzací. Každý z nás má pár kontaktů, se kterými si píšeme každý den. Pokud vám však v jeden den napíše vícero neznámých kontaktů, tak tyto oblíbené kontakty v konverzacích padají níže a níže a vy je poté musíte klasicky hledat. V rámci iOS 14 je však tomuto konec. Vaše oblíbené konverzace si můžete jednoduše připnout tím způsobem, že se budou neustále objevovat v horní části aplikace – a je jedno, zdali vám během jednoho dne přijde další stovka zpráv. U těchto připnutých konverzací se poté může zobrazit i náhled poslední zprávy. Připnuté konverzace jsou poté oproti těm klasickým větší a obsahují fotografii kontaktu společně s jeho názvem. Pokud si tedy připnete hned několik konverzací a máte u nich nastavené fotografie, tak o to jednodušší vyhledávání bude. Konverzaci připnete tak, že po ni přejedete prstem zleva doprava, a poté klepnete na špendlík se žlutým pozadím. Odepnout poté můžete konverzaci tak, že na ní podržíte prst a zvolíte možnost Odšpendlit.

Novinky pro skupinové konverzace

Součástí jablečné nativní aplikace Zprávy jsou také již po dlouhou dobu skupinové konverzace. Ty jsou však bohužel v iOS 13 a starším vcelku nepřehledné, jelikož jim chybí mnoho funkcí, které dělají skupinové konverzace skupinovými konverzacemi. Zmínit lze v tomto případě označování jednotlivého jedince, odpovědi na konkrétní zprávy, anebo možnost pro nastavení identity konverzace fotografií. Pokud se se stejnými nedostatky potýkáte i vy a používáte kvůli tomu konkurenční aplikaci, tak věřte, že s příchodem iOS 14 se všechno změní. Součástí tohoto nového operačního systému budou právě možnosti pro označení jedince v konverzaci, stejně jako například v Messengeru, nechybí ani možnost pro nastavení profilové fotografie skupiny.

Přímé odpovědi na zprávy

V minulém odstavci už jsem nakousl funkci, která nese název přímé odpovědi. I v tomto případě je Apple pozadu, jelikož například Messenger přišel s přímými odpověďmi na zprávy již před dlouhou dobou. Přímé odpovědi jsou k dispozici jak v klasických, tak ve skupinových konverzacích, což se rozhodně hodí. Využít je můžete v případě, že druhá strana v rámci dvou (či více) zpráv začne mluvit o vícero tématech a chcete v konverzaci udržet pořádek. Pro přímou odpověď na jednu ze zpráv tedy stačí, abyste na ni podrželi prst, a poté zvolili možnost Odpověď. Celá obrazovka se poté rozmaže a zřetelná poté zůstane jen původní zpráva, na kterou můžete přímo napsat odpověď a poslat ji druhé straně.

Nové Memoji a nálepky

S příchodem iPhonu X jsme se dočkali technologie Face ID, která funguje na základě propracované přední kamery s názvem TrueDepth. Kromě Face ID je však možné TrueDepth přední kamery využít také k vytváření Animoji, společně s Memoji. Jedná se o jakési „vylepšené emoji“, které dokáží v reálném čase převést váš obličej a emoce do obličeje zvířat, anebo vaší vlastní „postavičky“. Co se týče Memoji, tak si každý z nás může vytvořit vlastní „postavičku“ tak, aby se vám co nejvíce podobala. K dispozici je nespočet různých kombinací pro tvar hlavy, oči, nos, pusu, uši, vlasy, vousy a mnoho dalších součástí, které můžete aplikovat jak se vám jen zlíbí. V rámci iOS 14 jsme se dočkali přidání přes 20 různých stylů vlasů a pokrývek hlavy, což je pro milovníky Memoji zajisté skvělá zpráva.