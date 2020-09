Aplikace Viber přichází s novými funkcemi pro on-line vzdělávání

Rakuten Viber, přední světová aplikace pro bezpečnou komunikaci představuje novinky, které pomohou učitelům, rodičům a studentům lépe komunikovat. Komunikační aplikace, kterou vlastní japonská skupina Rakuten, přináší možnost organizovat kvízy ve skupinách i komunitách, čímž učitelům umožní snadno a rychle zjistit, jaké jsou znalosti studentů ve vybrané oblasti nebo předmětu.

Uspořádat kvíz je navíc velmi jednoduché:

Vyberte si komunitu nebo skupinu, kde chcete kvíz uspořádat a klikněte na ikonku anket ve spodní liště

Vyberte si režim pro kvízy, napište otázku, zadejte odpovědi a pokud chcete, tak i vysvětlení proč je daná odpověď správně

Vyberte správnou odpověď a klikněte na “vytvořit”

Členové skupiny nebo komunity mohou vidět, jak jsou v odpovědích zastoupeny jednotlivé možnosti, správnou odpověď a krátké vysvětlení odpovědi se ale dozví pouze poté co sami odpoví. Odpovědi jednotlivců zůstávají v komunitách skryty i pro toho, kdo kvíz vytvořil. Ve skupinách vidí jednotlivé odpovědi autor kvízu. Tato nová funkce je užitečná pro každého, kdo si potřebuje ověřit u ostatních, jestli něčemu porozuměli, jaké mají vědomosti nebo jen tak, pro zábavu.

“Na konci minulého školního roku dostal přechod k online vzdělávání zcela novou podobu. Z postupného procesu se stalo něco, co bylo potřeba řešit okamžitě. V rozmezí několika dnů se proces vzdělávání přesunul ze školních tříd do domácího prostředí. Studenti, učitelé I rodiče vytvořili mnoho komunit na Viberu, které jim pomohli s komunikací a obecně se vzděláváním. Když se podíváme na čísla uživatelů komunit ve stejném období o rok dříve, uvidíme, že letos se toto číslo zdvojnásobilo. To dokazuje, že Viber je užitečným nástrojem v této nové době,“ řekla Anna Znamenskaya – Chief Growth Officer ve společnosti Rakuten Viber.

Viber se zavázal, že bude maximálně podporovat a rozšiřovat nástroje vhodné pro oblast vzdělávání. Představil tak několik novinek pro studenty, učitelé a rodiče. Nyní se nově přidávají také vylepšená galerie nebo připomínky v poznámkách, které upozorní na blížící se termíny. Pro ty, kteří chtějí sdílet také něco zábavného je zde možnost vytvářet vlastní GIFy nebo samolepky a také reagovat na zprávy. Hlasové nebo video zprávy jsou také skvělou možností, jak sdělit něco rychle a osobně.