Úvodní projev Tima Cooka k dnešní prezentaci novinek od Applu

Tak jak je každoročně zvykem, i letos začala celá Keynote společnosti Apple proslovem CEO Tima Cooka. Ten začal tím, že diváky přivítal v Apple Campus, tedy v novém a již nyní legendárním sídle Applu. Cook uvedl, že žijeme ve velmi složitém čase, kdy venku řádí Covid-19. Produkty Applu mají v této době důležitou roli, aby lidé mohli studovat, pracovat a užívat si zábavu doma. Apple cítí velkou zodpovědnost ve vývoji produktů, které lidem vylepšují jejich životy. Dnes se zaměříme na apple Watch a iPad. Jsou to produkty, které nám pomáhají žít život pohodlněji než kdy dříve.

Více než 100 let se hodinky soustředily na ukazování času. Nyní umí vše na co si jen vzpomeneme a jsou nedílnou součástí našeho notifikačního centra, umí nám také otevřít dveře, přehrát hudbu, změřit aktivitu a mnoho dalšího. Apple se snaží jít co nejdál v možnostech měření aktivit a to jak sportovních, tak fyzionomických. Apple Watch také v některých případech umí zachraňovat životy, uvedl Tim Cook. Například jako u lidí, kteří díky nim zjistili, že mají tachykardie a další problémy se dsrdcem, díky nepravidelnému tepu nebo díky výsledkům EKG.

Pojišťovny a nemocnice vidí benefit u lidí, kteří nosí Apple Watch. Nedávno jsme začali studii, ve které zkoumáme pomocí Apple Watch mentální stav zaměstnanců v první linii boje proti koronaviru. Apple Watch upozorní tyto lidi na problémy, které u nich vznikají.