Jak sledovat Apple Event na Androidu. Dočkáme se i představení iPhone 12?

Mnoho jablečných nadšenců nevěřilo, že bychom se letos mohli dočkat zářijové konference, a to především kvůli zpomalení vývoje v důsledku pandemie koronaviru. Pravdou ale je že se v rámci tohoto Apple Eventu s největší pravděpodobností nedočkáme tradičního představení nových iPhonů jako to bylo v minulých letech. Co se týče představení nových produktů, tak prozatím totiž není jisté vůbec nic. Nejvíce se mluví o příchodu Apple Watch Series 6 společně s novým iPadem Air, rozhodně nás ale za slovo neberte. Podrobnosti ví prozatím stále jen samotná jablečná společnost, a pokud byste chtěli zjistit, s čím přijde, tak nezbývá nic jiného, než se na Apple Event dívat s námi. Letošní zářijová konference je naplánovaná přesně na 15. září od 19:00. Jak tedy sledovat Apple Event na Androidu? Dočkáme se i představení iPhone 12?

Fotogalerie apple oznamil kdy predstavi iphony 12 Apple oznámil, kdy představí iPhony 12 Apple oznámil, kdy představí iPhony 12 apple keynote 2019 pozvanka apple event pozvanka apple event +7 Fotek event apple Apple iPhone event 2017 helloagainoctober27event-800x548 iPhone-7-event-pozvanka apple-sends-invites-for-september-event-iphone-5s-on-deck-what-we-know-so-far Apple Event 2016 Vstoupit do galerie

Pokud se i vy nemůžete letošní zářijové konference dočkat a odpočítáváte poslední dny, hodiny a minuty, tak vás s největší pravděpodobností vás zajímá, kdy a kde se na živé představení budete moct dívat. Nutno podotknout, že ani v případě této konference není možná fyzická účast novinářů a médií, probíhat však bude klasicky v Apple Parku v Divadle Steva Jobse. To znamená, že jsme naprosto všichni odkázání na sledování živého přenosu – v tomto článku se dozvíte, jak jej můžete sledovat na Androidu.

Apple Event na Androidu

V minulých letech bylo sledování jablečných konferencí na Apple zařízeních velmi složité. Sledování bylo nutné spustit přes speciální síťový proud, který byl často velmi nekvalitní. Dobrou zprávou je, že však Apple konečně přišel se streamováním jeho konferencí na YouTube. Pokud tedy chcete zářijový Apple Event sledovat na Androidu, stačí přejít na živý přenos na YouTube pomocí tohoto odkazu. Událost můžete sledovat buď přímo z webového prohlížeče, anebo z aplikace YouTube.

Apple Event na zařízeních od Apple nebo na OS Windows