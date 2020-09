Detailní pohled na Applem vyvinutou ochrannou masku proti koronaviru

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o speciálních obličejových maskách, které vyvinul Apple pro své zaměstnance kvůli jejich ochraně před koronavirem. Ten se totiž ve světě i nadále nezadržitelně šíří a nezdá se, že by tomu mělo být v brzké době jinak. Přestože jsou tyto ochranné masky určeny jen pro zaměstnance Applu, jedna z nich se podařila ukořistit reportérovi Bloombergu Marku Gurmanovi, díky čemuž si ji můžeme velmi detailně prohlédnout.

Jak můžete vidět v galerii vedle tohoto odstavce, Apple k ochranným maskám proti koronaviru přistupuje de facto jako ke každému svému produktu. I zde je tedy použito papírové balení s typickým „applovským“ designem a potisky, které informují majitele masky o základních věcech jako například sestavení a následném používání. Maska samotná je pak zabalena kromě papírové krabičky ještě do speciálního ochranného – zřejmě též papírového – obalu, který je na krajích neprodyšně zataven, aby nedošlo ke kontaminaci obsahu. Co se pak týče jejího zpracování, to vypadá opravdu kvalitně a především pak promyšleně. To proto, že jsou masky na obličeji de facto jedinou ochrannou některých zaměstnanců před koronavirem a tudíž bylo nutné, aby se jednalo o ochranu co nejkvalitnější a nejpohodlnější. Nechybí proto gumy regulovatelné plastovými přezkami či klasický plíšek u nosu, kterým si lze masku přizpůsobit obličeji. Samotná maska je pak poměrně velká, díky čemuž by měla bez problému obepnout velkou část tváře. Zároveň se zdá i poměrně prodyšná.