Recenze bezdrátových sluchátek Honor Choice: Levné AirPods Pro, které nezklamou

V dnešní recenzi se podíváme na nová bezdrátová sluchátka Choice z dílny čínského Honoru, která se nápadně podobají AirPods Pro od Applu. Podařilo se jejich výrobci od těchto jablečných ikon odkoukat i něco více než jen design? To a mnohem víc se vám pokusím vylíčit v následujících řádcích. Recenze Honor Choice je totiž konečně tu.

Technické specifikace

Za své technické specifikace se nemusí sluchátka s ohledem na svou cenu, která činí standardně 999 korun (nyní díky Black Friday za 899 korun), vůbec stydět. Jedná se o takzvané true wireless špunty s velmi slušnou šestihodinovou výdrží na jedno nabití, potažmo se 24hodinovou výdrží v kombinaci s jejich nabíjecím pouzdrem. K propojení používají sluchátka standardní Bluetooth ve verzi 5.0, což je rozhodně potěšující. Jedná se totiž o verzi zajišťující vynikající stabilitu propojení v kombinaci s nízkou energetickou náročností.

Pokud by vás pak zajímala velikost membrány u sluchátek, ta je podle výrobce 7 mm. Potěší ale i čtveřice mikrofonů, dotykové senzory pro ovládání na bocích sluchátek či odolnost proti prachu a vodě podle IP54. Vzhledem k ceně se tedy jedná o velmi slušně vybavená sluchátka.

Zpracování a design

Pokud máte rádi design Apple AirPods Pro, budou se vám zamlouvat i Honor Choice. Už při prvním pohledu na ně musí být totiž každému jasné, kde pro ně výrobce čerpal inspiraci. Za kopie 1:1 se však rozhodně označit nedají. Oproti AirPods jsou hranatější a to jak v případě samotných sluchátek, tak i krabičky. Sluchátka jsou pak oproti AirPods o něco málo menší a při bližším zkoumání si všimnete toho, že i tvarově mírně odlišné. Liší se i systém nabíjení, kdy zatímco u AirPods vše probíhá přes nenápadně působící kovové kroužky na koncích jejich nožek, sluchátka od Honoru se nestydí za klasické odhalené piny. Abych byl upřímný, designem mě více oslovují AirPody od Applu než Choice od Honoru. Je však potřeba brát v potaz to, že se bavíme o sluchátkách ze dvou zcela odlišných cenových kategorií a jejich porovnání není tak úplně fér – tím spíš, když je design ryze subjektivní záležitostí.

Kdybych pak měl zhodnotit kvalitu zpracování, která už naštěstí subjektivní není, sluchátkům od Honoru bych určitě vytkl jejich nabíjecí obal. Jeho horní víko na mě bez legrace kvůli použití plastového pantu působí dost neseriózně a při dlouhodobějším používání bych měl strach, že mi upadne. Nasazení kovu či jiného materiálu zajišťující vyšší odolnost by zde skutečně bodlo. Co se pak týče samotných sluchátek, na těch jsem si nevšiml ničeho, co by mi vyloženě vadilo. Jasně, například taková výměna gumových špuntů by mohla být trochu elegantnější ve smyslu vycvaknutí špuntu jako u AirPods Pro a nikoliv jeho vykroucení z úchytu, ale na něčem se holt ušetřit při výrobě muselo a zrovna tohle není věc, kterou bych si obhájil potenciální navýšení ceny. Podtrženo, sečteno – až na víko nabíjecího pouzdra nelze Honor Choice hodnotit jinak než kladně.

První připojení k telefonu

Nebudu vám lhát. U elektroniky mám rád co největší jednoduchost a intuitivnost. Kvůli tomu nejsem například ani zastáncem aplikacím k příslušenství, nejsou-li vyloženě pro jejich chod nezbytné například skrze různé vychytávky. Proto mě potěšilo, že si Honor u svých sluchátek nepotřeboval propojovací aplikací nic dokazovat a jejich spárování “nastavil” jednoduše tak, že je člověk otevře, na telefonu navštíví v nastavení rozhraní Bluetooth a pak už jen počká, než se mu v něm objeví. To byla v mém případě záležitost několika málo vteřin a totéž poté platilo i při opětovných připojení. Ty již probíhají automaticky vždy poté, co otevřete víko nabíjecí krabičky a sluchátka jste připraveni používat. S konektivitou mít tedy v žádném případě problém nebudete, jelikož je tak jednoduchá, jak jen může být.

Zvuk

Klíčovou vlastností každých sluchátek je samozřejmě jejich zvuk, na který jsem se snažil v uplynulých dnech zaměřit co nejvíce to jen šlo. Abych byl upřímný, žádná přehnaná očekávání jsem od Honor Choice neměl, jelikož se zkrátka jedná o poměrně levné špuntovky, kterých jsou na trhu mraky. Po mnoha hodinách poslechu nejrůznějších žánrů hudby, ale i hraní her či poslechu podcastů však musím přiznat, že jako “jedny z mnoha” už sluchátka nevnímám. Na svou cenovou kategorii hrají opravdu dobře a to prakticky cokoliv, co si do nich pustíte. Jejich zvuk je sice možná až moc neutrální a vy si z něj tak příliš nevychutnáte basy, výraznější hloubky nebo naopak ikonické výšky některých skladeb, ale toto podání je mě osobně sympatičtější než přebasovanost či jiná předimenzovanost, na kterou se levná sluchátka snaží mnohdy své potenciální kupce utáhnout. Stěžovat si nemůžu ani na jakékoliv problémy s vypadáváním spojení, praskáním, přeskakováním zvuků či čímkoliv podobným. Alespoň po dobu mého testu jsem se s ničím takovým nesetkal. Příjemně mě potěšila i maximální a minimální hlasitost, kdy ani jednoho z těchto extrémů neuslyšíte výraznější zvukové deformace. Holt neutrální podání zvuku bylo sázkou na jistotu, která se alespoň v mých očích Honoru vyplatila. S dražšími kousky typu AirPods či AirPods Pro sice Choice tempo nedrží, nebál bych se však říci, že své cenové kategorii mohou kralovat, či se minimálně držet na jejím vrcholu.

Mému testování samozřejmě neuniklo ani dotykové ovládání mírně podobné tomu, které známe z klasických AirPods. To funguje opravdu spolehlivě a popravdě mi přijde i intuitivnější než nynější mačkání nožky u AirPods Pro. Na to si zkrátka pořád nemůžu tak úplně zvyknout, jelikož mi vždy přišlo méně fyzické ovládání podobných produktů mnohem lepší vhodnější volbou než to, pro co se rozhodl vloni Apple. Nicméně sto lidí, sto chutí – stejně jako v případě designu. Vůbec špatně si sluchátka nevedou ani při hovorech. Díky čtveřici mikrofonů vás protistrana slyší jasně a zřetelně, což je rozhodně super. Nemusíte se tedy bát sluchátka využívat například i jako handsfree v autě, protože si přes ně vyřídíte vše potřebné naprosto luxusně.

Na úplný závěr bych se ještě rád v krátkosti zaměřil na pohodlnost sluchátek v uších. Ta není vůbec špatná a to především díky tomu, že vám k nim výrobce přibalí tři různé velikosti špuntů, kterými si je lze velmi dobře přizpůsobit. Pokud tedy špuntovým sluchátkům holdujete, zde budete spokojeni. Jak už to však u podobného typu sluchátek bývá, zacpáním zvukovodu vám v něm začnou pozvolna zvyšovat tlak, což může být po chvíli pro někoho nepříjemné. Osobně bych u nich tedy velmi uvítal jakýkoliv – byť triviální – vzduchový kanálek na vyrovnávání tlaku v uchu, kterým se v současnosti začíná chlubit právě kvůli nepříjemným pocitům uživatelů čím dál více sluchátek. Jasně, jedná se svým způsobem o prkotinu, avšak uživatelský komfort díky ní letí strmě vzhůru.

Resumé

Jak bych tedy po pár dnech testování zhodnotil Honor Choice v pár větách? Vcelku jednoduše. Dle mého názoru se jedná o příjemná sluchátka, která se toho snaží za nízkou cenu nabídnout skutečně mnoho. V některých směrech se jim to daří skvěle, v jiných si lze všimnout určitého pokulhávání, ale v žádném směru vyloženě neklopýtají či snad nepropadávají. Pro mě osobně tedy byly ve výsledku sluchátka vcelku milým překvapením, které mi mnohem víc vyhovovalo než nevyhovovalo. Pokud tedy přemýšlíte nad levnými bezdrátovými sluchátky s příjemným zvukem, dotykovým ovládáním, mikrofony či víceméně bezproblémovým zpracováním, myslím si, že koupí Honor Choice vedle nešlápnete. V současnosti se totiž jedná dle mého o jednu z nejlepších koupí z dané cenové kategorie – a právě tak je potřeba sluchátka i brát.