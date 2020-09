Uniklo reálné video zad iPhonu 12 Pro

Již řadu let není díky obrovskému množství úniků informací žádným tajemstvím, že se letošní iPhony pochlubí tělem s hranami podobnými těm, které Apple nasadil u iPadů Pro 3. a 4. generace či starších iPhonů 5, 5S a SE. Reálných videí či fotek, které by tuto podobu potvrdily, však bylo doposud jako šafránu a my si tak museli vystačit s tvrzeními těch nejlepších leakerů současnosti. To se však dnešním dnem mění. YouTuber EverythingApplePro totiž dnes v noci na svém Twitteru nasdílel krátké video zachycující šasi 6,1” iPhonu 12 Pro.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

