Leaker Prosser: Apple Watch SE budou Apple Watch 4 okleštěné o některé funkce

O příchodu levných Apple Watch SE, které mají v nabídce Applu nahradit stařičké Apple Watch Series 3, se v posledních týdnech hovoří poměrně často. Zatímco naprostá většina zpráv je doposud vykreslovala jako Apple Watch Series 3 s výkonnějším hardwarem, přesný leaker Jon Prosser tvrdí, že tomu tak nebude. Podle jeho zdrojů se má totiž jednat spíše o okleštěné Apple Watch Series 4.

Zdroje Prossera tvrdí, že mají Apple Watch SE dorazit s designem Apple Watch Series 4 a potažmo 5, avšak oproti těmto modelům nemají nabízet EKG v digitální korunce či Always-on displej. Chybět bude velmi pravděpodobně i pár dalších funkcí ze Series 4 a 5, avšak jaké to budou už leaker neprozradil. Očekávat nicméně můžeme jak 40 mm, tak i 44 mm modely a to jak s podporou LTE, tak samozřejmě i bez ní. Velmi pravděpodobné je rovněž nasazení procesoru, který pohání právě Series 4 a Series 5. Co se pak týče premiéry tohoto modelu, té bychom se měli dočkat podle leakera snad už v úterý 15. září na Apple Eventu. Jakou cenovku u nich Apple nastaví je však v tuto chvíli bohužel nejasné.

Prosserova slova bohužel nelze v tuto chvíli jakkoliv potvrdit, byť je pravda, že se v lecčem shodují s leakerem @L0vetodream, který se též řadí mezi ty nejpřesnější. Prosserovi nicméně na věrohodnosti ubírá jeho přešlap z uplynulého týdne, kdy na úterý zvěstoval představení Apple Watch Series 6 a iPadu Air 4. generace, což mu naprosto celý Apple svět vzhledem k jeho předešlým úspěchům s iPhonem SE 2. generace, iPady Pro či MacBooky Air věřil. Zda si svou nynější předpovědí opraví reputaci či nikoliv ukáže nicméně až úterý.