Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 14 Beta 8 oproti iOS 13.7

Ve středu Apple vydal již osmou beta verzi velmi očekávaného operačního systému iOS 14. Vzhledem k její velikosti, jež byla okolo 100 MB, si lze myslet, že společnost už jen „vychytává mouchy“. Je také možné, že se uvolnění ostré verze chystá už na úterý, nechme se ovšem překvapit. U nového systému nás zpravidla zajímá rychlost a výdrž baterie. Dnes se podíváme opět na plynulost systému. Ač tato aktualizace nepatří k největším, již v minulosti jsme mohli vidět podstatné výkyvy v rychlosti i u takových drobných úprav. Test jako vždy provedl youtubový kanál iAppleBytes u iPhonu SE, 6s, 7, 8 a XR. Udělat si na něj obrázek můžete v odkaze pod tímto odstavcem.

Test jako vždy začal u nejmenšího, u kterého můžeme vidět domovskou obrazovku dříve na zařízení s aktuální verzí iOS, ovšem rozdíl je velmi malý. Jako obvykle se ale zaměříme na aplikace třetích stran, jejichž rychlost spouštění je u posuzování rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Aplikacím jako Twitter a Apollon for Reddit beta rozhodně svědčí, neboť zde pracují o něco lépe. Na iOS 13.7 si o trošku lépe vede VK. Ostatní aplikace pracují srovnatelně. U iPhonu 6s, a to opět s drobným rozdílem, vidíme domovskou obrazovku dříve na zařízení s iOS 13.7. To ale vůbec nic neznamená, jelikož i zde jsou výsledky u aplikací skvělé a zanedbatelně rychleji se na aktuální verzi systému spustí jen VK. I u iPhonu 7 můžeme vidět, že systém naskočí dříve na zařízení s iOS 13.7, přičemž rozdíl je zde kolem 5 sekund. Pokud pohlédneme na aplikace, zde jednoznačného vítěze nenajdeme, jelikož menší rozdíly jsou viditelné ve prospěch obou zařízení.

Žádná změna, operační systém se u iPhonu 8 spustí dříve opět na aktuální verzi iOS. Na betě se svižněji otevře Twitter a VK, na iOS 13.7 pak Instagram a Apollon for Reddit. Žádné značné rozdíly zde ale nenajdete. Tradice je opět dodržena a domovskou obrazovku vidíme u iPhonu XR dříve na betě iOS 14. Vlastníci tohoto modelu si mohou mnout ruce, neboť po stránce rychlosti je téměř všude vidět zlepšení. Když se podíváme na test s odstupem, závěr je jasný. Beta iOS 14 žádnému zařízení po stránce rychlosti neškodí, ba spíše naopak. Pokud testujete bety iOS 14, jak jste s nimi spokojeni?