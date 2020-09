Společnost QNAP spojila síly s CAYIN: Přinesou na trh MediaSign Player s podporou HEIF/HEVC pro NAS

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes oznámila, že zařízení QNAP NAS nyní podporují CAYIN MediaSign Player. MediaSign Player je produktem společnosti CAYIN® Technology, strategického partnera společnosti QNAP, zvyšuje multimediální schopnosti zařízení QNAP NAS a lze jej stáhnout z QTS App Center. Licence pro MediaSign Player lze zakoupit v QNAP Software Store s cílem přidat podporu formátů souborů HEIF/HEVC a překódování videa.

Zdroj: QNAP

Formáty HEIF/HEVC jsou aktuální často používané obrazové a video formáty v mobilních zařízeních a mají lepší kompresi než standardní formáty JPEG a H.264. Uživatelé QNAP mohou nahrávat své mobilní fotografie/videa ve formátech HEIF/HEVC do zařízení NAS, prohlížet je nebo překódovat soubory HEVC do MP4 (H.264) a přímo je přehrávat pomocí licenčního plánu Plus CAYIN MediaSign Player. QNAP NAS také nabízí celou řadu dalších multimediálních aplikací (včetně Video Station, File Station a QuMagie) pro prohlížení fotografií, hudby a videí.

Zdroj: QNAP

Dostupnost

Uživatelé QNAP si mohou stáhnout MediaSign Player z QTS App Center. Licenční plán Basic je během propagačního období k dispozici zdarma a uživatelé si mohou zakoupit licenční plán Plus, aby přidali podporu formátů souborů HEIF/HEVC (H.265).

CAYIN MediaSign Player aktuálně podporuje pouze přehrávání videí MP4 (H.264). Kliknutím sem se dozvíte, jak nastavit a používat CAYIN MediaSign Player.

Minimální požadavky:

QNAP NAS s QTS 4.4.3 a Multimedia Console 1.1.3.