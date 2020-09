V případě, že patříte mezi nové uživatele operačního systému macOS, tak bych vám rád doporučil, abyste si co možná nejvíce zvyknuli na nativní aplikace, které fungují ruku v ruce s ostatními jablečnými zařízeními naprosto skvěle. Mezi jednu z těchto nativních aplikací patří také webový prohlížeč Safari, který Apple neustále vylepšuje. Oproti například Google Chrome je Safari o mnoho úspornější a dle mého názoru také jednodušší a čistější. Kromě toho, jak už jsem zmínil, jej můžete využít k otevření panelů, které máte otevřené na jiných zařízeních, a mnoho dalšího. Jednou z hlavních věcí, kterou byste pro zachování pořádku v systému měli nastavit, kam se mají ukládat veškeré stažené soubory. Ve výchozím nastavení se ukládají do složky Stahování, což nemusí nutně všem uživatelům vyhovovat. Pojďme se společně podívat na to, jak tuto předvolbu změnit.

Jak na Macu nastavit, aby se vás Safari ptalo, kam má ukládat stažené soubory

V případě, že chcete v rámci macOS nastavit, aby se vás Safari ptalo, kam má ukládat stahované soubory, tak se nejedná o nic složitého. Stačí se držet tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do aktivního okna aplikace Safari.

aplikace Jakmile tak učiníte, tak v levé části horní lišty klepněte na možnost Safari.

Poté dojde k otevření rozbalovacího menu, ve kterém klepněte na Předvolby…

Nyní se otevře nové okno, ve kterém se v horním menu přesuňte do sekce Obecné.

Pak rozklikněte menu vedle položky Umístění stažených souborů.

vedle položky Zde už jen nakonec stačí zvolit možnost Zeptat se na každou položku.

Nyní, kdykoliv v rámci Safari začnete stahovat nějaké soubory, tak se vás prohlížeč vždy zeptá, kam je chcete uložit. Kromě toho, že si můžete nastavit, aby se vás Safari zeptalo, tak je k dispozici také možnost pro změnu složky pro stahované soubory. V tomto případě stačí v menu klepnout na Jiné… a vybrat si určitou složku, kam se stahované soubory mají automaticky stahovat. To se může hodit například v případě, pokud nechcete, aby se stažené soubory automaticky ukládaly na iCloud Drive a zabíraly tak místo v úložišti.