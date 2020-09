Apple vydal další doplňkovou aktualizaci pro macOS Catalina, zatím budí rozpaky

Jestli se Applu něco nedá upřít, je to jeho starost o odladěnost jeho softwarů. Tu se snaží nepřetržitě vylepšovat pomocí softwarových updatů, které občas pro jejich minimum oprav ani netestuje mezi uživateli v rámci beta programu, ale rovnou je posílá do světa. To se však dnes v noci tak úplně nepovedlo.

Vývojáři po celém světě začali dnes v noci upozorňovat na to, že podle vývojářského portálu Applu byla vydána nová doplňková aktualizace systému macOS Catalina 10.15.6. Ta nese označení 19G2531 a v systému má opravovat problémy s WiFi a iCloudem. Její instalace je však dosti zvláštní. Ve vývojářském portálu Applu je totiž vedena jako veřejná verze (alespoň tomu tak bylo v době psaní tohoto článku) pro všechny Macy, avšak v softwarových aktualizacích jí mnozí uživatelé včetně nás nevidí. Ti, kterým ji jejich Macy nabídnou, zase uvádí, že je na nich označena jako Beta a to podle všeho i v případě uživatelů, kteří v beta testování nejsou. Kvůli tomu tak není možné zatím ani zhodnotit její opravy.

V tuto chvíli není bohužel vůbec jasné, v čem udělal Apple chybu – tedy zda vypustil update předčasně či jej “jen” špatně označil, nebo se rozhodl tentokrát po pozvolné uvolňování po vzoru Androidu. Dá se však očekávat, že odpověď na tuto otázku přinese dnešní den, jelikož je minimálně na sociálních sítích v čele s Twitterem velmi propíraná.