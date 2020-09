Nalaďte se na chystaný Apple Event skvělými tapetami na iPhone zcela zdarma

Je to pár dnů nazpátek, co jablečná společnost rozeslala vybraným médiím a jedincům pozvánky na letošní zářijovou konferenci. Prvně se proslýchalo, že by měl Apple pomocí tiskové zprávy představit Apple Watch Series 6 společně s novým iPadem Air, k tomu ale v předpokládaný čas nedošlo. Pozvánky poté byly odeslány až několik hodin poté. Se zářijovou konferencí je již po dobu několika let spojeno představení nových iPhonů – letos by k němu ale dojít nemělo a na této konferenci dojde s největší pravděpodobností k představení zmíněné sedmé generace jablečných hodinek a iPadu Air. iPhonů bychom se poté měli dočkat někdy v říjnu na zvláštní konferenci.

Jak už to bývá ve zvyku, tak Apple ke každé své konferenci vytvoří speciální design, který lze vidět jak na samotných pozvánkách, tak na veřejném oznámení. Často dochází k tomu, že jablečná společnost do této pozvánky ukryje nějaký skrytý význam. Ani v tomto případě tomu nebylo jinak, letos však bylo rozluštění velmi jednoduché. Pokud se na design pozvánky podíváte, tak si můžete všimnout propleteného Apple loga a na první pohled nemusí být jasné, co se v něm skrývá. V případě, že však tohle jablečné logo rozpletete, a to klidně s pomocí rozšířené reality, tak zjistíte, že se v něm skrývají znaky 9.15., což je samozřejmě datum konference, akorát v americkém formátu. Pozvánka je tedy doopravdy zajímavá a i v tomto případě Apple nezklamal a zakomponoval do ní něco zajímavého navíc.

Fotogalerie konference_15-9_tapety2 konference_15-9_tapety1 apple oznamil kdy predstavi iphony 12 Apple oznámil, kdy představí iPhony 12 Apple oznámil, kdy představí iPhony 12 easter egg apple event 2 +2 Fotek easter egg apple event 1 Vstoupit do galerie

Je naprosto jasné, že se mezi našimi čtenáři nachází zapálení jablíčkáři, kteří odpočítávají poslední dny, hodiny a minuty do startu konference – a je jedno, zdali Apple představí iPhone či Apple Watch. Zkrátka a jednoduše je to velký a nevšední den, a to jak pro nás jakožto spotřebitele, tak pro kalifornského giganta. V případě, že se chcete naladit na atmosféru konference, tak pro vás mám skvělý tip. Na internetu se totiž objevily tapety s tematikou chystané konference, a to od designera Agostina Passannanteho. Konkrétně jsou k dispozici dvě varianty, světlá a tmavá, a stáhnout si je můžete bez sebemenšího problému i vy. Jsou k dispozici zcela zdarma, konkrétně stačí klepnout na tento odkaz. Pokud si nejste jisti, jak provést nastavení tapety, tak níže nalezete kompletní postup.

Jak tapety nastavit?

Tapety jsou rozděleny podle toho, zdali vlastníte iPhone s Face ID, anebo s Touch ID. Zmíněné tapety jsou umístěné na Google Disku a dostanete se k nim pomocí tohoto odkazu. Zde poté stačí přejít do sekce podle typu vašeho zařízení, klepnout na světlou či tmavou variantu a nakonec na tlačítko pro stažení vpravo nahoře. Po stažení tapety ji ve správci stahování rozklepněte, klepněte na tlačítko sdílení (čtvereček se šipkou), a poté sjeďte níže a klepněte na Uložit obrázek. Tapetu poté nastavíte tak, že přejdete do aplikace Fotky, staženou tapetu rozklepnete, a poté stisknete dole tlačítko sdílení. Zde poté sjeďte níže a klepněte na možnost Použít jako tapetu. Nakonec stačí klepnout na tlačítko Nastavit a zvolit si, zdali se bude tapeta zobrazovat na domovské obrazovce či na uzamčené obrazovce. Poté už je hotovo – úspěšně jste naladění na chystanou konferenci a tapeta vám ji po každém odemčení bude připomínat.