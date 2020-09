Co vlastně Apple představí příští týden

Včerejší den byl po informacích od dvou nejlepších informátorů posledních let plný očekávání. Nakonec se ukázalo, že pravdu z nich měl pouze ten, který informoval o pozvánce na podzimní prezentaci novinek společnosti Apple. Na rozdíl od minulých let je však velmi složité s jistotou říci, čeho se příští týden skutečně dočkáme. Apple totiž sám uvedl, že v případě iPhonů nás čeká zpoždění, ovšem i on sám dost slovíčkařil a tak je otázkou, co vlastně zpoždění znamená. Jedná se o zpoždění jejich představení nebo prodejů? Apple v posledních letech ukázal iMac Pro, Mac Pro nebo Apple XDR Display s tím, že tyto produkty začal prodávat dlouhé měsíce po jejich oficiálním představení. To si však v případě iPhonů, které jsou každoročním vánočním hitem a prodávají se jako teplé rohlíky může v polovině září dovolí dle mého názoru jen velmi těžko.

Anketa Kdy Apple představí iPhone 12? 15. 9. 2020 na keynote 69,23 % Na nějaké pozdější prezentaci 23,08 % Formou tiskové zprávy 0,00 % Letos žádný iPhone nevydá 7,69 %

Aktuálně je k dispozici celá řada produktů, kterých bychom se mohli příští týden dočkat. Mezi ty patří HomePod (mini), AirPods Studio, iPad Air 4, Apple TV, AirTags, MacBook s ARM čipem, AirPower a samozřejmě také Apple Watch 6 spolu s iPhonem 12. To je přece jen spousta novinek na jednu prezentaci a tak má Apple v zásadě jen tři možnosti. První je udělat dvě podzimní prezentace, což by nebylo poprvé, kdy se jich dočkáme. Druhou možností je některé produkty prezentovat pouze formou tiskové zprávy, ale i tak je jasné, že minimálně ARM MacBookem, Apple Watch, iPhone 12, AirPower a AirTags se bude chtít společnos pochlubit v prezentaci. Třetí možností je pak některé produkty odložit na jaro příštího roku.

Největší otazník visí nad tím, kdy se nám představí iPhone 12, nejočekávanější produkt letošního roku v rámci Applu. Naše zdroje, které jsou napojeny na dodavatelský řetězec Applu mají na každý náš dotaz ohledně fotografií nějakých součástek nebo dokonce celého iPhone i dnes jednoduchou odpověď. Všechny totiž schodně tvrdí, že zatím nemají v ruce nic, co by nám mohli poskytnout. Buď se tedy Applu podařilo celou výrobu součástek a samotných telefonů utajit lépe než kdy předtím a nebo zkrátka masová výroba, při které dochází k únikům zatím skutečně neběží. V letošním roce jsme se doposud totiž skutečně nesetkali s ničím, co bychom mohli označit za věrohodnou součástku z iPhone 12, tedy snad s výjimkou zadního skla a obalů. Chybí však prozatím úniky, na které jsme byli v uplynulých letech zvyklí.

Fotogalerie iPhone 12 size iPhone 12 size iPhone 12 vs iPhone 7 iPhone 12 vs iPhone 7 iPhone 12 iPhone 12 iPhone 12 velikost iPhone 12 velikost +3 Fotek iPhone 12 maketa iPhone 12 maketa iPhone 12 vs iPhone SE iPhone 12 vs iPhone SE Vstoupit do galerie

Důležité je však podotknout, že ve větší míře se úniky fotografií objevují až v momentě, kdy Apple spouští masovou výrobu a chrlí miliony kusů týdně. To se většinou odehrává před létem, tedy během května nebo června. Před spuštěním masové výroby se přesto nové telefony vyrábí, ovšem ve velmi omezené míře a jedná se o testovací modely, které slouží k otestování a vyladění celého výrobního procesu. S největší pravděpodobností jsou ve výrobě prozatím jen tyto telefony (klasický telefon, který se dostane na pulty obchodů, jen se na něm testuje výrobní proces a ladí se poslední detaily před spuštěním masové výroby) a tak by Apple mohl iPhone skutečně již za necelý týden ukázat, ovšem osobně bych nepočítal s tím, že jej bude schopen dodat do obchodů ještě na konci září, tak jak to bylo v minulých letech – tedy minimálně v takových počtech, kterými by byl schopen alespoň částečně zasytit poptávku.

Pokud bych tedy měl vytáhnout křišťálovou kouli a k tomu 10 let zkušeností s Applem a jeho prezentacemi, pak bych viděl příští úterý následovně. Ve videu nám Tim Cook a jeho tým odprezentují Apple Watch 6. generace, AirTags, AirPods Studio a v neposlední řadě iPhone 12 – ať už plnohodnotně, nebo jen krátkým preview. Ostatní produkty pak buď přinesou formou tiskových zpráv.