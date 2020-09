Jak probíhá tvorba Apple Maps? Známe přesný postup snímání ulic

Kalifornský gigant pro vylepšování svých map používá speciální vozidla vybavená moderními senzory. Napadlo vás ale někdy, jak to vlastně celé funguje, co se v takových autech nachází a jak se nakládá s nasbíranými daty? Odpověď na tyto otázky aktuálně poskytl jeden z řidičů, který je na Twitteru znám pod jménem YRH04E. Ten popsal samotná auta, jak funguje proces snímání jednotlivých ulic a jaký protokol musí zaměstnanci dodržovat.

Apple nejprve začal se sběrem dat s pomocí modifikovaných dodávek. Naštěstí od samotných začátků utekla dost dlouhá doba, a proto dnes „v poli“ nalezneme pracovníky jezdit v bílých vozech Subaru Impreza, kterým se přezdívá Ulysses. Tato vozidla jsou součástí týmu Apple 3D Vision, jež je zodpovědný za kombinování mnoha různých dat za pomoci výpočetní techniky a strojového učení, přičemž výsledkem jsou dokonalé 3D snímky. Samotné auto se od sériové verze samozřejmě liší v několika věcech. Ulysses nad sebou totiž má věžičku s pokročilými fotoaparáty, které fotí ve vysokém rozlišení a pyšní se prvotřídními čočkami od společnosti Zeiss, LiDAR senzory a Macem Pro z roku 2013, jež se stará o zpracování všech zaznamenaných dat v reálném čase. Vše je přitom kontrolováno skrze jednotku EyeDrive. Prakticky se jedná o modifikovaný iPad se stejnojmennou aplikací poskytující bližší informace a nadcházejících skenech, a také operátorům umožňuje pracovat s již zachycenými daty. Vozidla jsou nadále vybavena čtyřmi 4TB SSD disky, které pracovníci kompletně zaplní během jednoho pracovního týdne. Apple se následně spoléhá na dodavatele UPS, jež disky přes noc doručuje.

To ale není všechno. Apple nadále disponuje autonomním vozidlem Lexus s kódovým označením Tyche. Každá varianta vozu disponuje svou vlastní aplikací EyeDrive. Kalifornský gigant takovéto auta samozřejmě drží v bezpečí pod zámkem na neznámé pozici, která je navíc pronajata na krycí společnost pro zajištění anonymity. Vozidla Ulysses jsou obvykle obsluhována dvoučlennou posádkou. Jedná se o řidiče a dalšího pracovníka, jež obsluhuje systém EyeDrive a na základě přesných pokynů sbírá data.

Zajímavostí je, že tým musí začít pracovat vždy ráno, a to v čase, kdy je sklon slunce roven třiceti stupňům. V opačném případě by totiž nefungovaly zmiňované LiDAR senzory. Další podmínka spočívá v počasí. Ke sběru dat totiž musí být krásné počasí, díky čemuž jsou Apple Maps schopné uživateli nabídnout konzistentní snímky. Sběr dat poté končí v momentě, kdy slunce zapadne pod zmiňovaným úhlem 30 stupňů. Každé vozidlo je navíc před jízdou důkladně zkontrolováno, čímž se zajistí správná funkčnost veškerého vybavení.

Jakmile se tým vydá na cestu, aplikace EyeDrive na modifikovaném iPadu je přesně naviguje a „říká“ jim, kde mají pokračovat ve sběru dat. Operátor zmiňovaného systému může kdykoliv v reálném čase zkontrolovat snímky a případně potvrdit, že jsou v pořádku. Ulice, na kterých již ke sběru dat došlo, jsou označeny zelenou linkou. Pokud se někde nemůže vozidlo dostat, tedy pokud se například jedná o soukromý pozemek nebo probíhají práce na silnici, může operátor danou lokalitu označit.

Na konci pracovního dne jsou veškeré systémy vypnuty, data bezpečně uložena a následuje další detailní kontrola vozidla. Hned poté jsou zmiňované SSD disky odeslány přímo do Applu. Veškerá data z takovýchto skenování slouží pro vylepšení funkcí jako Flyover a Look Around, díky čemuž mohou jablíčkáři objevovat různá města ve 3D. Popsaná vozidla je vcelku běžné zahlédnout ve Spojených státech. Kalifornský gigant už každopádně začíná s jejich rozšiřováním a pomalu se dostávají do Kanady, Evropy a Japonska.