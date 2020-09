Apple stále přemýšlí nad umístění Touch ID do displeje iPhonů

V roce 2017 jsme se dočkali představení iPhonu X, který s sebou přinesl jistou revoluci. Kompletně totiž odstranil takzvaný Home Button spolu s ikonickou technologií Touch ID a jako změnu nám přinesl Face ID. Ačkoliv se tato změna nejprve potýkala s kritikou, jablíčkáři si dokázali velice rychle zvyknout a nyní by už neměnili. Problém ale nastal v letošním roce. S příchodem globální pandemie jsme museli nasadit roušky, s čímž si technologie Face ID, která provádí 3D sken našeho obličeje, zrovna dvakrát nerozumí. Jak to tak ale vypadá, návrat k Touch ID je stále ve hře.

Apple za poslední roky získal řadu různých patentů, které souvisí s umístěním čtečky otisku prstu přímo pod displej. Tady to ale samozřejmě nekončí. Další patent byl registrován přímo předevčírem a celou funkcionalitu posouvá na úplně novou úroveň. Při jeho implementaci by totiž stačilo, abychom prstem klepli na jakékoliv místo na obrazovce, čímž by proběhla příslušná autentizace. Podle přiložené dokumentace by čtečka měla daleko větší rozsah a pokrývala by tak přímo celý displej. Tímto by také do značné míry bylo zjednodušeno používání. Využití by mohlo být ještě lepší například u bankovních aplikací, které ihned po otevření žádají autentizaci. V tomto směru by uživateli pouze stačilo na aplikaci na ploše klepnout, čímž by zároveň proběhlo ověření a spuštění by tak proběhlo téměř okamžitě.

Jablečná společnost se vždy snažila vytvořit telefon s co možná nejlepším designem. Přechodem na zmiňované řešení by mohlo dojít k podstatnému zmenšení horního výřezu. Samozřejmě by tak nedošlo k jeho úplnému odstranění kvůli přední kamery, ale každopádně bychom tak mohli získat podstatně větší pracovní plochu.