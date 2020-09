Apple chce naučit iPhony jednoduše vypuzovat vodu z jejich reproduktorů

Zatímco Apple Watch se chlubí funkcí po vypuzení vody z těla již od modelu Series 2, u iPhonů podobná vychytávka chybí – tedy alespoň v nativní podobě. To se však chystá podle všeho Apple v budoucnu změnit, jelikož si již zaregistroval potřebné patenty, o které se může při nasazení této technologie do svých telefonů opřít.

Fotogalerie iphone x water water iphone iPhone 8 iPhoen 8 Plus water FB iPhone 7 waterproof FB Vstoupit do galerie

První voděodolný iPhone dorazil na pulty obchodů již v roce 2016. Jednalo se konkrétně o iPhone 7 s certifikací IP67. Přestože se v následujících letech voděodolnost iPhonů výrazně zlepšila, kdy například u loňských iPhonů 11 Pro Apple slibuje funkčnost 30 minut ve čtyřmetrové hloubce, stále jim chybí vychytávka, pomocí které by bylo možné snadno vypudit vodu natečenou do reproduktorů, které poté mohou až do vyschnutí fungovat hůře. Podle nejnovějšího patentu však Apple pracuje na vychytávce, která by těmto, ale i celé řadě dalších problémů zabránila. Z reproduktorů by totiž měla dostat nejen čistou vodu, ale také plyny či dokonce krystaly soli, které by též mohly reproduktory z dlouhodobého hlediska poškodit. Využit k tomu zřejmě bude podobný systém jako u Apple Watch – tedy vibrace a zvuky v nejrůznějších intervalech a intenzitách.

Kdy přesně by mohl Apple vychytávku do svých iPhonů nasadit není v tuto chvíli vůbec jasné. Pravdou totiž je, že se o podobném vylepšení dozvídáme dnes poprvé a tudíž se s ním nedá tak úplně počítat v jakémkoliv krátkodobém horizontu. Ostatně, jelikož se jedná o patent, může se klidně stát, že se jeho realizace nedočkáme vůbec. Na druhou stranu, nejedná se o nic nezrealizovatelného a navíc neužitečného, takže se dá výhledově s příchodem podobné vychytávky přeci jen počítat.