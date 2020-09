Microsoft oficiálně představil Xbox Series S. Zaujme cenou i rozměry

Měsíce spekulací o levnější verzi next-gen Xboxu jsou u konce. Microsoft totiž skrze své sociální sítě před malou chvílí oficiálně představil nový Xbox Series S – tedy méně výkonného kolegu Xboxu Series X, jenž si svou premiéru odbyl na začátku letošního roku. Novinka by měla zaujmout jak svou cenou, tak i rozměry.

Microsoft se k odhalení nového Xboxu rozhoupal velmi pravděpodobně kvůli masivnímu úniku informací o tomto produktu z předešlých hodin. Tomu ostatně napovídá i celá forma představení novinky, která je absolutně neučesaná a strohá. Na facebookovém profilu Xboxu se totiž objevila jen fotka nové konzole s jejím názvem a textem vyzdvihujícím vysoký výkon v nejmenším těle, kterým Xbox kdy disponoval. Právě tělo je nicméně zcela jiné, než které se očekávalo. Místo relativně malé krychle, která měla designově skvěle doplňovat Xbox Series X, totiž vsadil Microsoft u novinky na kvádr velmi podobný nynějším Xboxům One, One S a One X. Od nich jej bude nicméně dle všeho odlišovat absence mechaniky (pomineme-li All-digital verze modelu One S) a jednolitý bílý design bez “převisu”, kterým konzole řady One disponují.

Co se týče technických specifikací, ty bohužel Microsoft zatím světu neprozradil, byť na svém Facebooku přislíbil jejich brzké odhalení. Známe však už alespoň cenu. Ta má být 299 dolarů, což je stejná částka, kterou si Microsoft účtuje v současnosti za modely One S s 1TB úložištěm, jedním ovladačem a hrou. Díky tomu tak lze vcelku snadno odvodit i česká cena, která by tak měla být (pokud se Microsoft přidrží stejného přepočtu) 7 790 korun. Jedná se tedy o poměrně levnou konzoli, která díky tomu zažije velmi pravděpodobně prodejní úspěch.