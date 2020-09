Potvrdil Apple svým čerstvým krokem na Twitteru zářijové představení iPhonů 12?

Zraky naprosté většiny jablíčkářů se v posledních desítkách minut upínaly primárně k představení Apple Watch Series 6 a iPadů Air 4, kterého jsme se měli dočkat podle naprosté většiny leakerů po 15. hodině. Nic takového se sice (zatím) nestalo, i tak však vzniká ve světě Applu slušný poprask. Jablíčkáři si totiž všimli, že po napsání hashtagu Apple Event se vedle něj objeví modré jablíčko znázorňující logo Applu. To přitom do dnešního dne dostupné nebylo.

Podle vývojářky Jane Manchun Wong přidal Apple logo do Twitteru ve spolupráci s ním dnes ráno s tím, že dostupné v něm má být do pondělí 28. září. S ohledem na tyto skutečnosti se proto začalo poměrně hlasitě spekulovat o tom, že je ohlášení Keynote, na které Apple představí iPhony 12 a další novinky, na spadnutí a právě tímto krokem jí chce co možná nejvíce vypromovat. S ohledem na ukončení funkčnosti modrého jablíčka se navíc zdá podle některých uživatelů poměrně pravděpodobné i to, že se Keynote uskuteční do konce září. Zda tomu tak bude či nikoliv se sice v tuto chvíli říci nedá, s ohledem na naprostou většinu informací týkající se výroby iPhonů 12 se však zdá zářijové představení jako poměrně nepravděpodobné. Co je mnohem pravděpodobnější, je oznámení termínu říjnové Keynote do konce září, kvůli čemuž by mohl Apple modré logo klidně nasadit. Zda je pravdivá první či druhá varianta nicméně ukáže až čas.