iPhony 12 hned tak nedorazí, jejich hromadná výroba ještě ani neodstartovala

Na letošní rok nebude Apple vzpomínat v dobrém. Kvůli koronaviru se mu totiž zkomplikovaly plány na představení prakticky všech plánovaných produktů v čele s novými iPhony. Ty se dokonce alespoň podle zdrojů asijského portálu Nikkei ještě nezačaly hromadně vyrábět, což znamená jediné – zhruba měsíční výrobní skluz.

Zdroje Nikkei tvrdí, že přestože zkušební výroba nových iPhonů běží již relativně dlouho, hromadná výroba zatím zelenou nedostala. Stát by se tak mělo až na konci tohoto měsíce s tím, že některé výrobní linky se naplno rozjedou dokonce až na začátku října. Je tedy absolutně nereálné, že by iPhony 12 dorazily na pulty obchodů v dohledné době, jak se někteří jablíčkáři stále domnívají. Dříve než ve druhé polovině října se tak totiž na 99 % nestane – ba co víc, některé modely mají dorazit až v průběhu listopadu.

Jinde se daří

Zatímco hromadná výroba iPhonů se zatím nerozběhla, v případě lokalizátorů AirTags je situace zcela opačná. Ty totiž již asijské fabriky podle zdrojů z dodavatelského řetězce chrlí, takže by s jejich dostupností na podzim neměl být problém. Jelikož však mají být úzce provázané s iPhony, budeme si muset na jejich představení počkat zřejmě až na Keynote, která přinese právě iPhony. Snad tedy nebude toto čekání přespříliš dlouhé.