Chystá Apple revoluci ve strojovém učení a AI? V hledáčku má nyní talenty, kteří mu s tím mohou pomoci

Jablečná společenost je všeobecně brána jako jeden z hlavních tahounů trhů a největších inovátorů, kteří jsou schopní naverboat ty největší talenty z technických univerzit a poposunout technologický svět zase o kus dále. Nejinak je tomu i v případě strojového učení a umělé inteligence, kde se dosud většina expertů pohybovala na akademické půdě. Právě těmto odborníkům pak Apple v rámci svého nového programu nabízí lukrativní možnost podílet se na zajímavých projektech a přidat se do nového elitního týmu vedeného Michaelem Rennakerem. Roční výzkumný program má pak dlouholeté pracovníky v oboru i ambiciózní studenty, kteří se nějakým způsobem podíleli na rozvoji umělé inteligenci, podpořit a naučit je novým znalostem.

Nutno podotknout, že se však nabídka vztahuje pouze na úspěšné absolventy technických oborů, popřípadě příbuzných věd jako je neurověda. V případě odlišného zázemí však společnost potenciální vědce nijak nediskriminuje a naopak jim dává možnost se do programu zařadit, pokud v minulsoti alespoň několik let strávili prací na obdobných produktech. Tak či onak Apple myslí poněkud do budoucna a samozřjemě nechce začít s výběrovým řízením a následným zařazením ihned. Kvůli koronavirové pandemii si tak dá společnost rok čas vybrat ideální kandidáty, kteří se budou po dobu jednoho roku nejen účastnit výzkumu, ale také chodit na nejrůznější kurzy a podílet se na interních projektech. Rozhodně se však jedná o zajímavou příležitost a nezbývá než doufat, že Apple bude v podobně záslužné iniciativě pokračovat, už jen z důvodu nabrání nových a ambiciózních talentů.