Spojení umělé inteligence a lidského mozku se blíží

Dnešní doba, a zejména pak vývoj v technologiích a oblasti umělé inteligence, nám přináší možnosti, o kterých by se nám před pár lety ani zdaleka nesnilo. Telefony a další zařízení jsou menší, výkonnější a uživatelsky přívětivější. A materiály? Jejich vlastnosti spíše připomínají sci-fi než realitu.

Spojení umělé inteligence a mozku? Za chvíli realita

Jedním z těchto převratných objevů je i nový bio-syntetický materiál, který byl světu představen organizací American Chemical Society na virtuálním expu. Tato nová technologie světu přináší zejména dosud nepoznané možnosti diagnostiky – materiál si propůjčuje výhody umělé inteligence, která má s mozkem spolupracovat na velmi profesionální úrovni.

Za výzkumem tohoto materiálu stojí americká University of Delaware. Díky navázání umělé inteligence na mozek dle nich mohou vzniknout nové lidské bytosti, oblíbeně nazývané jako kyborgové. Materiál by měl být navazován na lidskou tkáň takovým způsobem, aby po zákroku nezůstaly žádné jizvy. Zjizvená tkáň totiž poškozuje lidské svalstvo, v tomto případě by se tedy jednalo o poškození mozku. Zároveň také přerušují elektrické signály proudící mezi počítači a svalovou/mozkovou tkání. Krokem, díky kterému by toho mohlo být docíleno, je podle nich nasazení tzv. Pedota, který je polymerem. Pedot je komerčně dostupný antistatický povlak, který je využíván u elektronických displejů. Je chemicky stabilní a je tak ideální pro použití v lékařských implantátech.

Jeden materiál vládne všem

Zatím byly vytvořeny dva filmy/povlaky – jeden s protilátkou, která by mohla být využita k detekci růstu nádorů v těle, a druhý s obsahem dopaminu pro efektivní léčbu závislostí. Tyto filmy pak mohou být potaženy jakoukoli protilátkou, peptidem nebo dokonce určitou DNA. Z materiálu se tak může lehce stát všestranný pomocník s nespočtem možností využití. Bude díky němu také možné snímat či léčit poruchy mozku a nervového systému.

Fotogalerie Kam směřuje AI? Kam směřuje AI? Zbaví nás čipy naslouchátek? Zbaví nás čipy naslouchátek? Mozkový implantát Mozkový implantát Vstoupit do galerie

Nakročeno má i Elon Musk

Na podobných materiálech však nepracují pouze vědci z americké univerzity, ale např. také Elon Musk, který se snaží o vývoj komerčního produktu, který by byl schopen propojit lidský mozek s počítačem. První mozkové čipy by se přitom světu měly představit už na konci tohoto roku. Jeho čipy by mohly najít uplatnění v posilování lidského sluchu, nebo ke streamování hudby přímo do mozku člověka. Tím to však podle něj ani zdaleka nekončí. Lidé se podle Muska musejí vyvíjet a začít více konkurovat umělé inteligenci. V opačném případě by podle něj hrozilo, že je umělá inteligence ve svých možnostech předežene. A to už do pěti let.