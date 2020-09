“Politý MacBook? Výzva, žádná tragedie,” říká Miloslav Boudník z Unfixables

Svět nejmodernější elektroniky směřuje již dlouhou dobu k naprostému minimalismu. Nejen zvenku zařízení, ale i zevnitř. Stále více komponent je integrováno přímo na základní desku počítače, a tak je čím dál těžší provádět opravy pouze na vybraných součástkách. Pokud si dnes polijete Macbook z nejnovější řady — a polijete ho natolik, že se nedá zapnout — je vám nabídnuto jediné řešení: nechat vyměnit nejen politou základní desku, ale také procesor, grafickou kartu, a navíc i SSD disk se všemi daty. V tom případě však platíte zbytečně za výměnu komponent, které se opravovat nemusí, ale jelikož se nacházejí na desce, která se vyměnit musí, platíte za výměnu všeho. A ke všemu přijdete o data. Jak v této ošemetné situaci optimálně postupovat a co je v dnešním světě oprav běžnou praxí? Na to jsme se ptali počítačového guru a hlavního technika společnosti Unfixables MacPodpora Miloslava Boudníka.

“V současné době jde spíš o módní trend. Výrobci se snaží integrovat do jednoho čipu i takové komponenty, které dříve ani nebyly součástí základní desky. Je to dané architekturou a tím, jak se vše miniaturizuje. Každý výrobce se snaží vyrobit desku o minimální tloušťce, ale už ho nezajímá její odolnost,” říká pan Boudník z firmy Unfixables MacPodpora, která kromě Apple servisu prodává nové a použité Macy. „Na základě těchto skutečností už nevidím jinou možnost než základní desky opravovat. Pokud se dostane i jediná kapička zrovna na to „správné místo“ na desce, bez problémů způsobí ztrátu dat nebo zcela znefunkční počítač. Každý servis vám řekne, že je potřeba vyměnit desku a nikdo se za data nezaručí, když je nemáte zálohovaná.”

V čem je tedy rozdíl ve vašem přístupu k politým počítačům od jiných servisů?

“Naučili jsme se desky opravovat, ne jen vyměňovat. To je asi nejzákladnější rozdíl v našem přístupu k opravám Macbooků. Že je jedna část desky zničená ještě neznamená, že se musí celá vyměnit, i když to vám ve většině servisů řeknou. Apple neustále ztěžuje opravy svých zařízení a hází technikům klacky pod nohy z důvodu potřeby neustálého prodeje nových zařízení. Neprodává náhradní díly, neinformuje o výrobních procesech, neposkytuje žádné servisní manuály, tedy kromě svých pověřených servisů. Nyní si opět začne sám vyrábět vlastní ARM procesory místo použití těch stávajících od Intelu – tím se pravděpodobně zavřou dveře mnoha nyní bezproblémovým opravám. Jsem toho názoru, že pokud si koupím počítač za 50 tisíc a víc, jsem tedy jeho plnohodnotným majitelem a nikoliv výrobce, který diktuje podmínky, které servisy využít a jak jeho zařízení opravit. Myslím, že 90 % lidí se v případě poškození počítače tekutinou rozhodne svůj počítač vyměnit a koupit jiný, protože cena opravy v servisech Applu v drtivé většině případů dosahuje ceny nového zařízení.

Takže ano, někdy sice nezbyde jiné řešení než celou desku vyměnit, ale když chápete, co jak funguje, jste schopni efektivně opravit jen tu část, která má problém. Ušetříte tak nejen svou peněženku, ale také čas a životní prostředí – nemusí se vyrábět nová a nákladná deska se všemi komponenty, vy jí nemusíte kupovat, a ta stará se nemusí vyhazovat. Je to vlastně výhra pro všechny, ovšem kromě výrobce,” usmívá se Miloslav.

“Pro lepší představu čtěte dál nebo navštivte náš nový web na adrese unfixables.eu kde také nalezenete další informace.”

Jak dlouho už se těmto opravám věnujete?

“Hmm, přibližně od roku 2016. Nedlouho předtím se architektura počítačů zásadně změnila a za námi začalo přicházet stále více zákazníků s prosbou o opravu desky. V té době jsme ještě prováděli standardní opravy formou výměny staré (vadné) desky za novou. Ale mnoho zákazníků si tuto variantu nemohlo nebo nechtělo dovolit, ať už z finančního nebo časového hlediska – nová deska stojí řádově desítky tisíc a doba doručení do ČR se může protáhnout až na měsíc. Mnoho lidí si tedy raději pořídí nový počítač a starý vyhodí, což je velká škoda a také zbytečná hromada elektroodpadu, který by se dal s trochou péče znovu využít. Výrobcům však tento standard vyhovuje, protože je zajímá především prodej.”

Jak u vás opravy běžně probíhají?

“Pokud si polijete nebo jinak poškodíte MacBook, nezoufejte ani pokud nejde zapnout a nijak nereaguje. Nevzdávejte to ani pokud vám v jiném servise řekli, že počítač je nenávratně ztracen. Záchraně “mrtvých” zařízení se věnujeme již mnoho let a je zde velká šance, že zachráníme i to vaše. Přineste svůj MacBook k nám, my jej během několika hodin prohlédneme, vyčistíme zoxidované komponenty profesionálním ultrazvukovým postupem a diagnostikujeme, jestli a kde je další problém. Na základě toho stanovíme optimální řešení, s kterým zákazníka seznámíme a dále domluvíme další postup. Osobně, individuálně a hlavně lidsky. Dbáme na to, aby byli zákazníci vždy o postupu informováni dopředu a aby byli v rámci možností spokojeni oni i jejich peněženky.

Můžete nám pro představu poskytnout nějaká čísla?

“Oprava desky nám zabere zpravidla 2-5 pracovních dnů, poskytujeme na opravu záruku 1 rok (na rozdíl od výrobce, který vám na novou desku dá pouze 3 měsíce) a i když záleží na konkrétních okolnostech, je možné opravou ušetřit až 60 % nákladů. Například koupě nové desky pro MacBook Air 13” vyjde na cca 12.000 Kč, zatímco oprava u nás na necelých 7.000 Kč. A záruka je čtyřikrát delší.”

“Doporučuji pravidelně zálohovat veškerý obsah vašeho počítače – pokud jsou vám vaše data drahá, chraňte je!”

Co ještě děláte, kromě oprav nebo výkupu politých zařízení?

“Kromě oprav MacBooků se věnujeme také opravám iPhonů a iPadů, prodáváme nová i použitá zařízení Apple, provádíme kontroly a servisní zprávy pro firmy i jednotlivce a nabízíme širokou škálu praktického příslušenství včetně tvrzených skel a jejich aplikace.

Dále také spolupracujeme se servisy v zahraničí, někteří kolegové například z Německa, Velké Británie, Itálie, Nizozemska nebo Slovenska si zvykli na naši pomoc s “mrtvými” MacBooky a pravidelně nám zasílají poškozené nebo vytopené laptopy na opravu.“

Kolik znáte jiných servisů, které se věnují stejné problematice?

“Samozřejmě známe spoustu dalších kvalitních servisů a s několika z nich spolupracujeme, ale pokud jde o ekonomické opravy politých zařízení, zatím jsme na nikoho na naší úrovni nenarazili. Spíše se nám stává, že k nám klienti donesou MacBook z jiného servisu, kde jim jej vrátili jako neopravitelný, a žádají nás o záchranu. V tomto případě se snažíme vyhovět buď opravou základní desky, případně výkupem nefunkčního zařízení. V každé základní desce se totiž vždy dá najít znovu použitelná komponenta.”

Jaké máte plány a představy do budoucna?

“V současné době si pohráváme s myšlenkou školení techniků z jiných servisů, nebo i na volné noze. Rádi bychom pomohli novým i zkušeným technikům z Česka i zahraničí se zdokonalit v jejich práci, ať už formou workshopů na našem pracovišti, nebo služebními cestami za zájemci.

Kromě toho se neustále snažíme zdokonalovat a rozšiřovat naše znalosti a pole působnosti. Několikrát ročně například létáme do Číny, kde se Apple produkty a jejich komponenty vyrábějí, abychom přímo “od zdroje” vyzvěděli co nejvíce informací o použitých materiálech, postupech a technologiích.

Dále také rozšiřujeme portfolio oprav o nejnovější iPhony i iPady a získáváme další obchodní partnery pro distribuci co nejkvalitnějšího zboží a příslušenství.”

Co poradíte čtenářům aby udělali s bezprostředně politým MacBookem?

“V první chvíli určitě okamžitě vypnout, znovu nezapínat a rozhodně nenabíjet. Dále by mělo následovat odpojení baterie, profesionální rozebrání, vysušení a vyčištění zařízení, kontrola napáchaných škod a případně výměna nebo oprava zkratovaných komponent. S naložením do rýže ani jinými “babskými radami” pozitivní zkušenosti nemáme,” směje se Miloslav Boudník z Unfixables MacPodpora.