7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (7. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Mendeleev.me cílí primárně na studenty a milovníky chemie, pro které je periodická tabulka prvků neodmyslitelnou součástí jejich života. Program vám totiž zpřístupní dokonalou interaktivní tabulku, ve které se můžete dozvědět řadu podrobností o jednotlivých prvcích.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaké alternativní, a především spolehlivé řešení za nativní aplikaci Kalkulačka, tak byste rozhodně neměli přehlédnout program Basic Calculator Pro. Jedná se totiž o praktický kalkulátor s přívětivým uživatelským prostředím a navíc vám nabízí i historii jednotlivých výpočtů.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Ocitli jste se už někdy v případě, kdy jste potřebovali nahlédnout na metadata různých obrázků, ale neměli jste pro daný úkol žádný vhodný nástroj? To se naštěstí může stát minulostí s aplikací Metadata, která je dnes k dispozici zcela zdarma. Utilita vám dokáže v rychlosti prozradit řadu informací, a to včetně velikosti, polohy a řady dalších.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Považujete se za fanouška fotbalu a hledáte nějakou zábavnou hru pro váš iPad či iPhone? V takovém případě by vás mohl zaujmout titul Yoopins, který na to jde tak trošku jinak. V této hře je vaším úkolem, abyste získali kontrolu nad míčem, použili akcelerometr, následně míč přihráli spoluhráč a skórovali. Dávejte si ale pozor na oponenty. Ti se totiž jen tak před něčím nezastaví a udělají cokoliv pro to, abyste s nimi prohráli.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Airpod tracker: Find Airpods slouží pro vyhledání vašich jablečných sluchátek Apple AirPods. Program si naštěstí poradí i s jiným Bluetooth příslušenstvím a s pomocí haptické odezvy a přehrávání zvuku vám usnadní jejich nalezení.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Zajímáte se o grafiku a hledáte nějaký praktický nástroj pro váš iPhone či iPad? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci Design & Flyer Creator Pro. S pomocí tohoto programu totiž můžete vytvářet nádherné plakáty a propagační materiály, které následně můžete exportovat a sdílet.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Jestliže se zajímáte o baseball a zároveň se považujete za fanouška tohoto sportu, tak by ve vaší knihovně rozhodně neměl chybět titul R.B.I. Baseball 20. V této hře se chopíte vašeho oblíbeného mužstva a váš cíl bude jasný – zvítězit a v závěru získat ligový pohár. Troufnete si na to?

Původní cena: 179 Kč (99 Kč)