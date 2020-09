Recenze Niceboy HIVE 3 Prodigy: Skvělá náhlavní sluchátka za lidovou cenu

Pokaždé, když recenzuji produkt od společnosti Niceboy, čekám, čím mě překvapí. Pravidelně u recenzí jejich produktů zmiňuji vskutku skvělý poměr cena/výkon, což se příliš často nevidí. Ač nejsem fanouškem náhlavních sluchátek, dostala se mi do rukou bezdrátová náhlavní sluchátka Niceboy HIVE 3 Prodigy, která lákají na příjemnou cenu, dlouhou výdrž baterie a kvalitní zvuk. Stojí ale tato sluchátka za to? Na to se podíváme v recenzi.

Balení a design

Nejprve jako vždy k obsahu balení. V poměrně velké krabici vám kromě sluchátek dorazí nabíjecí USB-C kabel, audio kabel jack 3,5 mm na USB-C a návod. Znovu musím připomenout, že návod k obsluze je u Niceboy skvělý. Obvykle manuály ani neotevírám, ovšem společnost Niceboy má české znění na první stránce a návod je stručný a jasný. Nejdůležitější jsou ale samozřejmě sluchátka. Jde o typické náhlavní provedení, kdy na náušníku máte molitan kvůli příjemnému nošení. Měkkou výplň naleznete i na vnitřní straně spony spojující klapky. Sluchátka jsou v černo-modré barvě, což je typické barevné duo pro tuto společnost. Modrou barvou jsou vyhotoveny nápisy HIVE na vnější straně každého náušníku a vnitřní strana oblouku. Samotná sluchátka jsou vyrobena z umělé hmoty. Byť jsem na žádné problémy nenarazil, vzhledem k povaze konstrukce bych sluchátka raději přenášel v obalu. Pád by je možná mohl nenávratně poškodit. Toto vyhotovení je ale zkrátka jen ústupkem nízké ceně. Niceboy HIVE 3 Prodigy jsou samozřejmě také vybavena tlačítky, která najdete u pravého sluchátka. Žádná výjimka se zde nekoná, a díky tlačítkům spolehlivě budete ovládat hlasitost, přeskakování skladeb, přijímání/odmítnutí a položení hovorů či vyvolání hlasového asistenta.

Technické specifikace

Nyní se podívejme na technické specifikace zařízení. Sluchátka Niceboy HIVE 3 Prodigy mají Bluetooth 5.0, což obvykle znamená dosah 10 metrů. Jakmile jste ale někde venku, dosah může být i několikanásobně vyšší. Podporované profily Bluetooth jsou A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC. Frekvence je pak 20 Hz až 20 kHz a citlivost 97 +/- 3dB. Baterie má kapacitu 380 mAH a při poslechu při hlasitosti nastavené na 70 % zaručí až 32 hodin poslechu hudby, což je opravdu skvělý výsledek. Z 0 na 100 % se baterie nabije za 2 hodiny. Díky certifikaci IPX4 se nemusíte bát ani lehkého deště. Zmínit můžeme i technologii MaxxBass, která zaručuje kvalitní zvuk. O něm ale až později.

Párování

Párování sluchátek značky Niceboy je zpravidla velmi jednoduché. Jelikož není třeba stahovat žádnou aplikaci, stačí po dobu několika sekund podržet multifunkční tlačítko. Že jsou Niceboy 3 HIVE Prodigy v párovacím režimu poznáte blikáním LED diody a zvukovým signálem. Poté stačí jednoduše přejít do Bluetooth menu a sluchátka v něm najít. Po kliknutí na název sluchátek máte vyhráno. Sluchátka vše stvrdí akustickou odezvou. Zařízení se pak automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení. Jakmile vypnete na smartphonu Bluetooth, sluchátka se automaticky po 4 minutách vypnou z důvodu úspory baterie.

Vlastní používání

Jak již uvádím výše a pravidelně při recenzích náhlavních sluchátek, nejsem fanouškem tohoto designu. Výjimkou je pak sport, kdy je mi opravdu jedno, co na té hlavě mám. Na sportování pravidelně používám AirPods první generace, která mi ovšem v uchu příliš nesedí. Během cvičení jsem tedy odsouzen si je několikrát poupravovat a nezřídka se i stává, že mi z ucha jednoduše vypadnou. Vzhledem k designu náhlavních sluchátek je jasné, že tohoto se není třeba obávat. Díky nastavitelným náušníkům sluchátka drží na hlavě prostě skvěle. Pokud se zaměříme na zvuk, Niceboy mě opět potěšil. Když kupujete sluchátka, většinou máte nějaká očekávání ohledně zvuku na základě jejich ceny. Zde jsem byl opravdu velmi mile překvapen. Sluchátka hrají dostatečně hlasitě, při rozumně nastavené hlasitosti nebudete mít problém s výškami ani s hloubkami. Hlasitost je opravdu vysoká a pokud budete volit „volume doprava“, připravte se, že s vámi bude poslouchat i blízké okolí. Díky již výše zmíněné technologii MaxxBass si užijete i poctivé basy, které jsou velmi příjemné a nekazí zážitek z hudby. Dobře na tom jsou i mikrofony. Jelikož jsou náušníky vašim ústům blíže než v případě klasických pecek či špuntů, protistrana vás slyší o dost lépe. Volající nezmiňoval žádné problémy se srozumitelností ani v případě, kdy jsem šel u silnice. Jestli ale něco opravdu musím vytknout, je to konstrukce, jejíž životnosti bych se časem bál. Jde ale o můj subjektivní pocit a sluchátka třeba vydrží i nešetrné zacházení, kdo ví. I zde samozřejmě platí pořekadlo: „Jaký pán, takový krám.“ Možné obavy samozřejmě vyřeší obal.

Resumé

Závěrem vám mohu jen položit otázku. Pokud hledáte náhlavní sluchátka, od nichž očekáváte dobrý zvuk a slušnou porci baterie, jste na správné adrese. Na hlavě drží perfektně a pokud vám nevadí umělohmotná konstrukce, jsou pro vás jako dělaná. Výhodou je pak samozřejmě nízká cena, která je pro tuto značku typická. Běžná cena Niceboy HIVE 3 Prodigy je 1990. Mobilpohotovost je má ovšem v rámci Black Friday za 990 korun, což je nejnižší cena na trhu.