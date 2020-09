Black Friday na Alze míří do finiše. Využijte poslední hodiny k výhodnému nákupu elektroniky

Komerční sdělení: Slevové šílenství v podobě Black Friday nebo chcete-li Černého pátku míří na Alze do finále. Jeho konec má totiž prodejce naplánovaný již na dnešní půlnoc, což jinými slovy znamená, že nás od něj dělí již méně než 13 hodin. S nákupy byste tedy rozhodně již neměli déle otálet.

Do blackfridayových slev se i tentokrát dostaly tisíce nejrůznějších produktů, mezi kterými samozřejmě nechybí ani ty od Applu. Za zmínku stojí například příjemná sleva na 128GB verzi iPhonu 11, který lze díky ní získat za 19 999 korun namísto původních 22 490 korun. Pokud by vám pak stačila 64GB verze stejného modelu, zaplatíte za ní jen 17 999 korun. Na své si nicméně přijdou i lovci všelijakého příslušenství ve formě kabelů, sluchátek, reproduktů a všeho ostatního. Velkých slev se totiž dočkaly i produkty z řady AlzaPower, mezi kterými přesně toto příslušenství naleznete. Vybírat však samozřejmě můžete i ze spousty televizí, počítačů, bílé elektroniky a mnoha dalšího. Zkrátka na co si jen vzpomenete, to v Black Friday na Alze naleznete.