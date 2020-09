Recenze bezdrátového nabíjecího stojánku Yenkee 3v1: Skvělé řešení pro vaší elektroniku

Když se společně vrátíme na zářijovou keynote Applu v roce 2017, jistě si vzpomenete na představení iPhonu 8, 8 Plus a X. Kromě jiných vlastností tato zařízení přinesla i novinku – možnost bezdrátového nabíjení. Společně se všemi zařízeními Apple ukázal i podložku AirPower, která měla bezdrátově nabíjet až tři zařízení, a sice iPhone, AirPods a Apple Watch. Jistě si ale vzpomenete, že Apple zkrátka a dobře přiznal, že vývoj nezvládl a projekt zastavil. Naštěstí zde máme výrobce třetích stran, kteří něco podobného nabízejí. Do rukou se mi dostala nabíječka od značky Yenkee, konkrétně pak rychlonabíjecí stojánek 3v1.

Obsah balení a vzhled

Nejdříve se podívejme na obsah balení, který je velmi prostý. Naleznete zde stojánek, manuál a metrový kabel. Nic více není potřeba. Podíváme-li se na samotný stojánek, dorazila ke mně bílá varianta. Podobných zařízení jste zřejmě viděli již dost a Yankee designově nikterak nevyniká, což není v tomto případě ani třeba. Celá konstrukce je vyhotovena z plastu, který je rozhodně příjemný na dotek. Ze samotného stojánku vyčnívá podložka na položení iPhonu. Na ní vidíme logo společnosti Yenkee a logo Qi. Rozhodně oceňuji, že pod touto podložkou je pryž, která zabraňuje podklouznutí iPhonu. Z této „stojaté“ podložky poté vidíme prodloužení na pravou stranu, kam přijdou Apple Watch. Místo, kam patří hodinky, je zdůrazněno kulatou prohlubní. Na samém základu pak vidíme lightning konektor, který je určen pro AirPods. Jak tedy vidíte, bezdrátové nabíjení je určeno pouze pro iPhone a Apple Watch, což ovšem rozhodně nevadí. Jelikož konektor jen tak „trčí“ z konstrukce, možná by vás napadlo, že zde můžete nabíjet i druhý iPhone. Tomu však výrobce zamezil a nad konektorem se nachází prostor pro nabíjení Apple Watch. Krok je to rozhodně vítaný, jelikož nemůžeme čekat, že by lightning konektor udržel celý iPhone.

Ač se by se mohlo zdát, že jsme nyní vyčetli veškeré funkce podložky, opak je pravdou. V popředí se nachází ještě jedno dotykové tlačítko. Kliknete-li na něj, rozzáří se podsvícení, jež je umístěno po celém obvodu konstrukce. Osobně jsem podsvícení moc nepoužil. Ovšem efekt je to pěkný a spolehlivě rozzáří celou místnost. Na spodní straně nalezneme větrání a čtyři pryžové podstavce. Pokud tedy nechtěně o stojánek zavadíte, nemusíte se žádné zkázy obávat. Na zadní straně pak naleznete USB-C konektor.

Technické specifikace

Nyní krátce k technickým specifikacím. Sám výrobce nabádá k použití výkonnější nabíječky, a to 18W. Použití méně výkonných je možné, ovšem není doporučováno, jelikož nabíjení bude trvat déle. Jak vás jistě napadne, stojánek je určen pro všechny iPhony podporující bezdrátové nabíjení. Jde tedy o modely iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro a SE 2020. Stojánek podporuje všechny generace Apple Watch a rovněž tak všechny generace AirPods.

Vlastní používání

Ač běžně bezdrátové nabíječky nepoužívám, stojánek 3v1 od společnosti Yenkee jsem si opravdu oblíbil. Jelikož nabíjím přes noc, bohatě mi vystačila klasická 5W nabíječka a iPhone i Apple Watch byly ráno spolehlivě nabity. Moc se mi líbí sklon podložky pro iPhone. Většinou totiž platí, že iPhone na bezdrátové nabíječce leží a pokud vám někdo napíše/zavolá, máte na výběr. Buď iPhone odeberete z nabíjení, nebo jej vezmete i s nabíječkou. Obojí je velmi nepraktické. Sklon je velmi příjemný a záležitosti uvedené výše vyřídíte i bez nutnosti odebrat iPhone z nabíječky. Dalším plusem je, že jej můžete položit do vodorovné polohy a například sledovat film na Netflixu. Váš iPhone se nabíjí i v tomto případě. Osobně jsem měl velký strach z magnetu na Apple Watch, jelikož nemám rád, když mé hodinky někde jen tak visí. Magnet je ale dostatečně silný a hodinky neupadnou ani při větším pohybu se stojánkem. Pokud bych něco mohl vytknout, je škoda, že stojánek nepodporuje i bezdrátové nabíjení AirPods. Osobně bych se časem bál životnosti konektoru. Vše ale také záleží na skutečnosti, jak se uživatel k zařízení chová.

Resumé

Závěrem lze stojánek jen a pouze doporučit. Pokud hledáte zařízení, kde můžete spolehlivě nabít iPhone, Apple Watch i AirPods na jednom místě, je stojánek od společnosti Yenkee přesně pro vás. Je na místě vyzdvihnout sklon podložky pro iPhone, silný magnet i minimalistický design. Podsvícení je jen třešničkou na dortu, kterou stejně většina uživatelů moc používat nebude. Za ty peníze rozhodně stojánek od Yenkee stojí.