Recenze Leica Fotos: Aplikace, pomocí které připojíte svou Leicu k iPhone snadno a rychle

iPhone je bezesporu tím nejlepším fotoaparátem na světě, a to díky jedné jediné vlastnosti, kterou nabízí a nemá ji žádný jiný foťák. iPhone totiž má drtivá většina lidí u sebe kdykoli a kdekoli a může tak zachytit momenty, které se zkrátka znenadání přihodí a stojí za to, abyste si je vyfotili. Má však i jednu zásadní nevýhodu. Zatímco na displeji telefonu nebo sociálních sítích vypadají fotky z iPhone impozantně, v momentě, kdy si je roztáhnete na svém 5K iMacu, rychle zjistíte, že kvalita fotografie není až na takové úrovni, abyste si svou životní momentku mohli vytisknout a pověsit na zeď v ložnici. Protože se snažím co nejvíc cestovat a kolikrát mám to štěstí vidět něco, co bych si chtěl uchovat navždy, vybíral jsem nějaký kompaktní fotoaparát, který by mi s tím mohl pomoci. Nakonec jsem se rozhodl pro legendární značku Leica a konkrétně pak pro model Leica Q.

Všechny nové modely Leica je možné připojit k iPhone pomocí aplikace, jenž nese název Leica Fotos a ani model Leica Q není výjimkou. Právě na aplikaci, která umožňuje propojení fotoaparátu a telefonu se dnes zaměříme. Samotný iPhone nepřipojíte k fotoaparátu přes Bluetooth, ale přes Wi-Fi, kterou si fotoaparát umí vytvořit a iPhone se k ní následně připojí. Pro připojení stačí spustit na fotoaparátu funkci WLAN, díky čemuž se na displeji objeví QR kód a ten jednoduše nascanujete fotoaparátem ve svém iPhone a dojde ke spuštění aplikace Leica Fotos a spárování telefonu s fotoaparátem. Velkou výhodou aplikace je možnost povolit polohové služby a mít tak díky tomu informace o tom, kde byla fotografie pořízena přímo v jejích EXIF datech, což samotný fotoaparát vzhledem k absenci GPS modulu neumí zjistit.

Další možností, kterou aplikace nabízí, je přesun fotografií z fotoaparátu přímo do iPhone, a to samozřejmě bezdrátově pomocí Wi-Fi. Aplikace umožňuje stáhnout jak klasické JPG obrázky, tak i DNG, které Leica používá místo formátu RAW. Máte možnost stáhnout také rychle pouze menší náhledy fotografií, které mohou posloužit například pro kontrolu nebo pro výběr fotografií, které si poté do telefonu uložíte v plné kvalitě. Výhody přenosu fotografií z fotoaparátu do iPhone jsou hned dva – jednak můžete okamžitě poslat bezdrátově fotografie například do redakce, ať jste kdekoli na světě a jediné co k tomu potřebujete je telefon a fotoaparát.

Také je máte rovnou v iPhone zálohované a nemusíte se tak obávat, že máte originální fotografie pouze na kartě ve foťáku. Pokud tedy nepotřebujete fotografie přímo na místě editovat, máte jedinečnou možnost, jak se vyhnout nutnosti vozit s sebou počítač. Můžete si být jisti tím, že fotky zálohujete například na cloud, odešlete do redakce, nasídlíte na sociálních sítích, a ještě je alespoň zběžně zkontrolujete na telefonu a to vše bez nutnosti použít MacBook. Fotografie můžete následně v aplikaci prohlížet, dále s nimi pracovat, odesílat je, editovat a zjistit, jak byl fotoaparát nastaven v době jejich pořízení.

Samotná aplikace nabízí dvě zásadní možnosti, jak může telefon s fotoaparátem spolupracovat. První možností je použít displej telefonu jako hledáček fotoaparátu, a to, co vidí čočka fotoaparátu se zobrazí v reálném čase na displeji telefonu. Je potřeba počítat s tím, že kvalita takto přenášeného náhledu není zcela oslnivá, ale to by zřejmě nikdo neočekával. Kromě samotného přenosu obrazu vidíte na displeji telefonu také informace o nastavení expozičního času, ISO, světelnost a informace o vyvážení bílé. Výše uvedené položky je možné také měnit a tím nastavit fotoaparát přímo přes telefon. Samotný telefon pak funguje také jako bezdrátová spoušť, pomocí které můžete stisknout spoušť na fotoaparátu a na dálku tak pořídit fotografii, případně natočit video.

Aplikace Leica Fotos rozhodně není špatná a umožňuje živý náhled, přenos fotografií včetně jejich okamžitého zobrazení v původní kvalitě a velikosti. Má však jednu zcela zásadní nevýhodu a to tu, že není dostupná pro majitele fotoaparátu zdarma. Naopak si ji vlastně ani nejde koupit, ale musíte za ni platit roční předplatné, a to je stanoveno na částku 1500Kč. Když jsem si koupil GoPro za deset tisíc korun, mohl jsme si v ten moment stáhnout zdarma aplikaci od GoPro, která umí zcela to stejné, a to naprosto zdarma. Skutečně mě tedy nemile překvapilo, že k fotoaparátu za více než sto tisíc, vás nutí Leica ještě dokoupit aplikaci, která je sice velmi zajímavá, ovšem ostatní výrobci ji nabízí jako standard zcela zdarma. Argument může sice být, že si to Leica může dovolit, ovšem já s touto tezí příliš nesouhlasím, a naopak si myslím, že to nemá zapotřebí a jedná se o službu, která by měla být dostupná zdarma. Pokud ovšem fotoaparát od Leica máte a chcete jej používat ve spojení s vašim iPhonem, pak je to rozhodně zajímavá aplikace. Zvažte však, zda vám za tu cenu možnost živého náhledu a přesunutí fotografií z fotoaparátu přímo do iPhone stojí.