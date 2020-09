TOP 5 her na Mac, kterými si můžete zpříjemnit začátek školního roku

Školní rok 2020/2021 je po měsících čekání tu. Ačkoliv se vždy nejedná o nutné zlo, chápeme, že se vám tam příliš nechce, a tak jsme si pro vás na závěr, popřípadě jako takové uvítání připravili seznam 5 nejlepších her pro Mac, které byste si měli zahrát. Konec konců, jak se lépe odreagovat než nějakou tou pořádnou frenetickou a brutální střílečkou, nebo dobrodružným RPG, kde se můžete v kůži odvážného hrdiny vydat do rozlehlého světa. Volba je jen na vás a my jsme tu od toho, abychom vám ji ulehčili.

Life is Strange

Začněme něčím, co dospívání doslova vystihuje a nabízí nezávislý pohled na všechny strasti i slasti této fáze života. Melancholickou a nanejvýš roztodivnou adventuru Life is Strange od Dontnod lze jen těžko popsat slovy. Tuhle emocionální jízdu, která vám zanechá jizvy na duši ještě hodně dlouho, si totiž každý musí zažít sám a dopředu vás varujeme, že to ne vždy bude procházkou růžovou zahradou. Ne nadarmo se jedná o jednu z nejemocionálnějších her na trhu, kterou doprovází unikátní vizuální stránka, excelentní soundtrack a především inovativní herní mechaniky jako je možnost voleb. Právě ty určí další dění a odvíjení příběhu. Hru navíc na Steamu pořídíte již za 4 eura, alespoň tedy všech 5 epizod. Pakliže si chcete zažít pouze ochutnávku z příběhu, můžete si první kapitolu stáhnout zdarma. Ke hraní vám bohatě postačí macOS 10.11, dvoujádrový procesor Intel o taktu 2GHz, 8GB RAM a grafická karta o paměti 512MB.

Portal 2

Máte rádi vědu? A ideálně takovou, kde vám s testováním pomáhá obří robot? Inu, tohoto kandidáta pravděpodobně není třeba příliš představovat. Její popis totiž mluví za vše. Kdo by neznal jednu z nejznámějších herních sérií kromě Half-Life, kterou Valve kdy vytvořilo. Logická hra Portal 2 navazuje na úspěchy prvního dílu, a byť se jedná o pár let starou hru, zraje jako víno a nikdy není pozdě dohnat další průchod příběhem. Konec konců, ocitnete se uprostřed zvláštních laboratoří Aperture, kde bude jako jeden ze subjektů podrobeni testům umělou inteligencí GLaDOS, která na komplex dohlíží. K procházení do dalších pasáží budete využít Portal Gun, tedy speciální zbraň, která vám umožní vytvářet portály a libovolně prostupovat prostorem. Pakliže tedy chcete zažít pořádnou vlnu nostalgie, nebo se naopak do hry pustit poprvé, zamiřte na Steam a hru si za 2 dolary, tedy 60 korun pořiďte. Postačí vám macOS 10.6.7, dvoujádrový procesor Intel o taktu 2GHz, 2GB RAM a AMD Radeon 2400.

Eve Online

Máte-li v lásce MMO hry a stáří pro vás není překážkou, měli byste se poohlédnout po Eve Online, dlouholeté hře pro více hráčů, která je v komunitě známá jako jedna z nejtěžších a nejkomplexnějších her. Ač se totiž může zdát, že se jedná o vesmírnou arkádu, zdání klame. Musíte spravovat své lodě, hlídat si palivo, těžit suroviny a především formovat aliance s ostatními hráči. Samozřejmě nechybí ani nutnost plnit úkoly a dalšími způsoby interagovat s okolním prostředím. Jen vězte, že trvá dlouhou dobu se hru naučit a její komplexní systémy mohou být místy mírně odrazující. Pokud si ale přesto věříte, doporučujeme zamířit na oficiální stránky a hru si bezplatně stáhnout. Postačí vám dvoujádrový Intel Core Duo o taktu 2GHz, 2GB RAM, NVIDIA GeForce 8600 GTS a macOS X 10.13.

Borderlands 2

Máte rádi šílené, ujeté a mnohdy až psychopatické komiksovky, kde se hlavní hrdina probíjí hordou nepřátel a nešetří vtipnými hláškami, zatímco mu za zadkem poskakuje robot připomínající odpadkový koš? Ne, vážně, jakákoliv jiná šílená FPS hra v porovnání s originálním počinem v podobě Borderlands 2 bledne závistí a zahrabává se do písku. Vžijete se totiž do role jednoho ze zabijáků, který se shodou okolností dostane na neznámou planetu Pandora, kde řádí nespočet nebezpečných stvoření a skupiny banditů pořádají nájezdy v podstatě na kohokoliv, kdo vlastní jakýkoliv cenný materiál. Bude tedy na vás, abyste popadli některou ze zbraní a vydali se kosit zástupy nepřátel. Příliš komplikovaný příběh nečekejte, avšak zato vás pořádně pobaví a zajistí vám zábavu na stovky hodin. Máte-li tedy náladu na chvíli vypnout, odreagovat se a zasmát se nad absurditou této hry, zamiřte na Steam a neváhejte se do tohoto roztodivného světa podívat. Bohatě si vystačíte s macOS 10.12 Sierra, dvoujádrovým Intel Core procesorem o taktu 2.4GHz, 4GB RAM a ATI Radeon HD 2600 či NVidia Geforce 8800.

Total War: Three Kingdoms

Kvalitních strategií, které vám vydrží desítky a stovky hodin není nikdy dost. A v případě legendární ságy Total War toto tvrzení platí dvojnásob. Nejnovější přírůstek, tedy Total War: Three Kingdoms, navíc nabízí poměrně nekonvenční zasazení, které jistě mnoho fanoušků ocení. Podíváme se totiž do starověké Číny a zahrajeme si až za 12 různorodých vojevůdců. Během kampaně se pochopitelně setkáte i s tehdejšími čínskými legendami, jež tvořily historii a bude jen na vás, jaké vztahy si s nimi utvoříte. Jinak se hra příliš neliší od svých starších bratříčků, kteří stavěli na podobných herních mechanikách. Nechybí přehršel možností jak dosáhnout svých cílů a nepřeberné množství módů. tudíž se o zábavu bát rozhodně nemusíte. Titul vás sice vyjde na Steamu na 60 dolarů, ale i tak se jedná o solidní zážitek, k němuž vám postačí macOS 10.14.4, Intel Core i5 2GHz, 8GB RAM a grafická karta Nvidia 680MX či AMD R9 M290 o kapacitě 2GB.