Apple přichází s novinkou, díky které budeme moci ušetřit či dokonce získat předplatné aplikací zdarma

Ještě před pár lety bylo zcela normální, že jsme si za produkt či službu zaplatili jednorázově dopředu a následně jsme ji mohli využívat dle vlastní libosti. Tento trend se ale vcelku rychle stává minulostí. Nově totiž většina společností přechází na režim takzvaného předplatného, a to především v případě aplikací. Z tohoto důvodu Apple vývojářům nyní připomíná, že již brzy budou mít k dispozici speciální možnost, díky které si budou moci získat nové předplatitele či udržet ty stávající u jejich aplikace s pomocí exkluzivních kódů.

Kalifornský gigant se chystá samotným vývojářům dát perfektní možnost, kdy si sami budou moci generovat speciální, unikátní, alfanumerické kódy. Ty následně uživateli zpřístupní aplikaci na určitý čas zdarma či nabídnou předem nastavenou slevou. Apple se k tomu vyjádřil tak, že dané kódy následně vývojáři mohou rozdávat buďto online či na různých setkáních a propagovat tak své softwarové řešení. Samotný proces aktivace by měl být vcelku jednoduchý. Jablečná společnost by měla poskytovat jednorázové odkazy, které zákazníka přesměrují na příslušnou stránku, kde stačí zadat daný kód a máte hotovo. Cíl této novinky je samozřejmě ihned jasný. Někteří vývojáři se totiž trápí s tím, že si nedokáží udržet své předplatitele, případně je nemohou ani získat. V tomto směru může možnost slevy či bezplatný a časově omezený přístup do aplikace znatelně pomoci.

Do nových operačních systémů iOS a iPadOS 14 navíc bude zakomponováno speciální API, které umožní aplikacím třetích stran nabízet zmiňované kódy nových i stávajícím uživatelům. Vývojáři navíc získají i další možnost. Budou totiž moci aplikaci nabízet za levnější částku v případě, kdy si zákazník zaplatí dopředu – například za šestiměsíční či roční plán.