Apple má důvod ke starostem. Jeho Apple TV má na trhu s televizními smart boxy minimální podíl

Televizní smart box Apple TV, jehož první verze si svou premiéru odbyla ještě za éry Steva Jobse v roce 2007 pod názvem iTV, toho v dnešní době zvládá opravdu mnoho. Ani to mu však nezajišťuje na trhu se smart boxy dominantní postavení – ba právě naopak. Podle dat analytiků ze Strategy Analytics totiž na tomto trhu jen paběrkuje.

2 %. Tak malý podíl drží Apple TV podle Strategy Analytics na celosvětovém trhu s televizními smartboxy, kterých je na světě zhruba 1,14 miliardy. Je sice pravda, že se zde se svými produkty pokouší prosadit obrovské množství společností, i tak se na něm však dá solidně zabodovat a uzurpovat si solidní podíl. Zářným příkladem může být Samsung, který drží slušný 14% podíl, či Sony se svými 12 %. Naopak Amazon, který je spolu s Googlem vládcem trhu s chytrými reproduktory, má jen 5% podíl na trhu, což je slušným překvapením.

Ačkoliv analýza neprozrazuje, co přesně stojí za úspěchem nebo naopak neúspěchem jednotlivých zařízení stojí, dá se předpokládat, že hlavními strůjci (ne)úspěchu bude stejně jako v případě chytrých reproduktorů cena. Ta je totiž pro mnoho uživatelů naprosto klíčová a například právě Apple TV do karet rozhodně nehraje. Nejedná se totiž v žádném případě o produkt, který by mohl svou cenou konkurovat smart boxům od Samsungu, Xiaomi či od jiných značek.