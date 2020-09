Apple: Končíme s opravami iPodů nano 7. generace, jsou už moc staré

Společnost Apple má v plánu zařadit letos v září na seznam svých výběhových a zastaralých produktů iPod nano sedmé generace. Celá příslušná produktová linie přenosných mediálních přehrávačů od Applu tak bude oficiálně zařazena do kategorie „vintage“ – tyto produkty označuje česká verze webu Applu jako výběhové. Seznam s tímto označením zahrnuje produkty, které se neprodávají více než pět a méně než sedm let. Produkty, které společnost Apple neprodává déle než sedm let, jsou pak označovány za zastaralé. Co to pro jablíčkáře znamená? Především to, že pro ně již Apple nebude povinen nabízet opravy.

Fotogalerie ipod_nano_3gen_1 Apple web iPod nano ipod_nano_3gen_4 ipod_nano_3gen_2 +5 Fotek ipod_nano_3gen_3 ipod_nano_4g_by_chromatix iPod nano black zdroj Mobile Venue ipod-nano-tubes iPod nano Tubes sloužily k ochraně přehrávače iPod. Set pěti barevných obalů stál 29 dolarů. Vstoupit do galerie

Společnost Apple vydala svůj první iPod nano v září roku 2005, a od té doby se tento přehrávač dočkal řady změn i nových funkcí. První iPod nano se v některých směrech podobal standardnímu iPodu, jak ale název napovídal, mohl se pochlubit štíhlejším designem, díky kterému se opravdu snáze vešel do kapsy. S příchodem druhé generace se rozměry iPodu nano ještě o něco více zmenšily, a uživatelé si mohli vybrat z nové škály jasných barev v hliníkovém provedení. U třetí generace iPodu nano došlo k výraznější změně tvaru – iPod se podstatně zmenšil a jeho tvar začal připomínat čtverec. iPod nano čtvrté generace získal dvoupalcový displej a byl dostupný v 8GB a 16GB variantě, u iPodu nano páté generace se displej o něco málo zvětšil. iPod nano 5. generace byl mimo jiné vybaven FM rádiem a stejně jako jeho předchůdce byl k dispozici v 8GB a 16GB verzi. iPod nano šesté generace získal 1,54-palcový displej s rozlišením 240 x 240 pixelů, byl vybaven klipem pro připnutí, kapacitou 8GB nebo 16GB a k dostání byl v sedmi barevných variantách. iPod nano sedmé – a poslední – generace byl představen v září roku 2012 a jednou z novinek u něj byl Lightning konektor. Společnost Apple aktualizovala produktovou linii svých iPodů nano 7. generace v roce 2015, kdy se uživatelé dočkali nových barevných variant, o dva roky později byl prodej iPodu nano spolu s iPodem shuffle ukončen.