7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (3. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Secure+ password manager vám dokáže posloužit jakožto správce hesel. Jedná se o perfektně zabezpečený nástroj, který je schopen mimo hesel ukládat i jednotlivé přihlašovací údaje a řadu dalších. Veškerá data jsou následně zabezpečena skrze AES šifrování.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Přidáváte častokrát různé příspěvky na populární sociální síť Instagram a rádi byste je určitým způsobem vylepšili. V tomto směru by se vám mohla hodit aplikace Borders for Instagram, s jejíž pomocí můžete snímkům přidat okraje dle vlastní libosti. Výhodou je, že aplikace za sebou nezanechává žádný vodoznak, nenachází se v ní reklamy a dokáže pracovat s fotografiemi i videi.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace Lottery Box – Lotto Manager se může hodit hlavně na různé večírky a soutěže. Tento nástroj totiž dokonale simuluje průběh loterie a dokáže tak generovat náhodná čísla, která následně uloží a umožní vám s nimi pracovat. V rámci programu navíc naleznete praktické videotutoriály.

Původní cena: 149 Kč (79 Kč)

Hudební nástroj známý jako xylofon vzbuzuje již u dětí velký zájem. Zakoupením aplikace Awesome Xylophone získáte perfektní program, který vám dovolí váš iPhone, iPad či iPod touch proměnit právě ve zmiňovaný hudební nástroj a vy si tak budete moci zahrát dle vlastní libosti.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Napadlo vás někdy, jaký život si asi žijí YouTubeři a o jakou práci se konkrétně vůbec jedná? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohla zaujmout hra Youtubers Life -Music. V této hře se zhostíte role zmiňovaného YouTubera a vaším úkolem bude, abyste skládáním hudby dokázali zaujmout vše publikum a postarali se tak o růst a prosperitu kanálu.

Původní cena: 229 Kč (99 Kč)

Ve hře Hyperforma se vydáte do budoucnosti, které následně budete čelit. Konkrétně se podíváte o 256 let kupředu, kde již nenajdete jediného zástupce klasické civilizace. Ta totiž kompletně zmizela a zanechala po sobě pouze prastarou síť. Vy se tedy vydáte do kyberprostoru a budete pátrat po tajemstvích, které za sebou civilizace zanechala.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jestliže byste si rádi vyměnili vaši aktuální tapetu za jinou, ale doposud jste nenarazili na vhodnou náhradu, zbystřete. Aplikace Grid Wallpaper vám totiž nabídne poněkud alternativní řešení, kdy si můžete pohrát s různými mřížkami a vytvořit si tak svou vlastní tapetu dle vlastní libosti.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)