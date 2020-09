Nadšenec vytvořil vlastní verze tapet z macOS Big Sur při hraní Flight Simulatoru. Výsledek je dechberoucí

Jak jistě víte, komunita fanoušků Applu doslova hýří spoustami nejrůznějších nápadů, jak v běžném světě „vypíchnout“ prvky známé ze světa Applu. Nejinak je tomu u designérů, kteří se často technologickým gigantem inspirují a snaží se sami tvořit vlastní unikátní grafiky inspirované právě Applem. Proto bylo jen otázkou času, než se nějakému šikovnému jedinci podaří zachytit vlastní verze pozadí nového macOS Big Sur, které navazují na dlouholetou tradici a zachycuje další nádherný přírodní výjev. Nenechte se však zmýlit, designér fanoušek si neudělal nákladný výlet do Kalifornie. Místo toho investoval čas do nového Flight Simulatoru z dílny Microsoftu a vytasil se takřka s přesnou a věrnou replikou, která může neznalému oku připadat realistická a stejná jako na fotografii.

Fotogalerie macOS Big Sur 2 macOS Big Sur big sur simulator 1 big sur simulator 2 +2 Fotek big sur simulator 3 Vstoupit do galerie

Ačkoliv se najdou tací, kteří s chutí a odhodláním náročný výlet podstoupí a s využitím dronu či jiné formy kamerového záznamu zachytí stejný úhel, z něhož Apple legendární kalifornské útesy fotil, v případě Matta Birchlera není pochyb o tom, že jeho dílo dalo ještě o poznání větší práci. Matt se totiž rozhodl scenérii pokud možno co nejvěrněji zrekonstruovat ve Flight Simulatoru, s čímž souvisí nevyhnutelně i hledání správného úhlu a především využití adekvátního nastavení a počasí. Vychytat správný moment je totiž klíčové, nicméně jak je podle povedených fotografií vidět, designér si s celým dílem pěkně vyhrál a finální výsledek rozhodně stojí za to. Nehledě na to, že Matt zachytil scenérii v několika různých podmínkách a k dovršení dokonalosti využil program Adobe Lightroom. Tak či onak, pokud si potrpíte na kvalitní fotky a umění týkající se Applu vám není cizí, stačí se podívat níže a pokochat se.