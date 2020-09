Michelin Pilot Sport Track Connect: První pneumatiky na světě, které připojíte k iPhone

V dnešní době již téměř každé nové vozidlo umí měřit tlak v pneumatikách. Zatímco běžní řidiči využívají tuto informaci jen pro to, aby dostali včasné upozornění na defekt nebo na nutnost přifouknout kola, ti, kteří chodí čas od času na okruh nebo je baví svižnější jízda někde v Alpách řeší každou desetinu baru pro nastavení co nejlepších vlastností pneumatik pro dané podmínky. Pokud sáhnete po sportovním vozu, pak vám zpravidla umí kromě tlaku prozradit také teplotu samotných pneumatik.

Pokud však váš vůz tyto vychytávky nemá, můžete sáhnout po pneumatikách Michelin Pilot Sport Cup 2 Track Connect, které věřte nebo ne, připojíte přes Bluetooth k vašemu smartphonu. Vše funguje tak, že si koupíte základní sadu Michelin Track Connect. Ta obsahuje čtveřici senzorů a řídící jednotu, která sbírá data. Jednotu připojíte do OBD vašeho vozu a senzory pak vložíte kompatibilních pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect. Pokud vás motosport baví, pak není Pilot Sport Cup 2 potřeba příliš představovat. Jedná se v podstatě o nejlepší pneumatiky na okruh, pokud nepočítáme závodní slicky. Jakmile pneumatiky sjezdíte, při jejich výměně zkrátka jen vyjmete senzory a vložíte je do nových. Samotná sada se senzory vám tedy vydrží navždy a měníte tak jak je běžné pouze pneumatiky.

Je však nutné myslet na to, že aktuálně jsou senzory kompatibilní pouze s modelem Pilot Sport Cup 2 a například do o něco pohodlnějších pneumatik Pilot Sport 4DS, které používám já, je není možné vložiz. Jakmile propojíte senzory se řídící jednotkou, k té se následně můžete připojit přes Bluetooth svého telefonu a pomocí aplikace Track Connect začít sbírat cenná data a rady. Aplikace měří teplotu a tlak pneumatik a kromě toho, že vám je ukazuje v reálném čase, dokáže vyhodnotit vaši jízdu a říct, zda máte pneumatiky nahustit nebo naopak podhustit, abyste dosáhli lepšího času. Aplikace by měla dokázat ve spojení s GPS daty také vyhodnotit náklony vozu a přenášení váhy a poté vás upozornit na to, kde se dále můžete zlepšit.

Je mi sice trošku záhadou, proč prezentuje Michelin systém právě na Porsche GT3 RS a Ferrari 488 GTB, když oba tyto vozy vám teplotu i tlak v pneumatikách umí sdělit přímo v palubním počítači, ovšem je pravda, že pro prezentaci na okruhu vypadají obě auta skvěle. Pokud to tedy se závoděním nebo jízdou na okruhu myslíte vážně, ale stále ještě jen v amatérské rovině, pak je Track Connect zajímavou pomůckou. Na druhou stranu je potřeba zvážit, zda podobná data již nenabízí váš vůz standardně anebo naopak není lepší připlatit si za telemetrii ať již přímo od výrobce nebo třetích stran. Každopádně se jedná o zajímavou vychytávku, která by mohla zaujmout nejednoho fanouška amatérského závodění. Samotná sada track stojí 499$ s tím, že poté musíte kupovat již jen Michelin Sport Cup 2, které jsou jako jediné aktuálně se senzory kompatibilní.