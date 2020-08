Nejen vlastní procesor. iMacy dorazí příští rok i s grafikami z dílny Applu

Zdá se, že s osamostatňováním z hlediska komponentů pro své produkty to myslí Apple smrtelně vážně – minimálně tedy u Maců. Podle zdrojů čínských novin The China Times se totiž máme již relativně brzy – konkrétně ve druhé polovině příštího roku – dočkat iMaců osazených nejen procesorem z dílny Applu, ale i jeho vlastní grafickou kartou.

GPU z dílny Applu nese podle informací zdrojů kódové označení Lifuka a počítá se s ním zřejmě do všech iMaců s procesory Apple Silicon chystaných pro příští rok. Ty kromě těchto komponentů nabídnou i nový design s užšími rámečky a snad i Face ID, po kterém majitelé Maců volají prakticky od chvíle, co si tato technologie odbyla svou premiéru v iPhonech. Co se pak týká samotného GPU, mnoho informací o něm zatím bohužel k dispozici nemáme. O jeho výrobu se má nicméně postarat TSMC, které Applu v současnosti dodává například procesory řady A pro iPhony, a má být založeno na 5nm výrobním procesu. Obecně se pak počítá s tím, že by měla grafika Applu nabídnout oproti konkurenci vyšší výkon ve spojení s nižší energetickou náročností a nižšími teplotami.

Kdy přesně iMacy s vlastním CPU a GPU dorazí zdroje bohužel neprozradily, byť uvedly, že máme počítat s druhou polovinou roku 2021. Do té však spadá například i WWDC, na kterém by si mohly stroje odbýt (a možná i odbudou) svou premiéru. V krajním případě bychom nicméně mohli čekat až do podzimu a některé z tradičních zářijových či říjnových Keynotes, které by tento stroj přinesly na pulty obchodů.