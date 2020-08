Mark Zuckerberg: Apple brání inovacím

Zatímco dva se perou, třetí se směje. I tak by šla popsat situace mezi Epicem a Applem, která poslední dny nabírá na intenzitě a nebýt zásahu soudu, pravděpodobně by došlo k dalším štvanicím. Rozdíl je nicméně v tom, že zatímco jablečná společnost je na vše sama a svůj postoj si před komunitou, soudem i konkurencí musí obhájit sama, herní gigant v podobě Epic Games má za svými zády nespočet technologických společeností a podporovatelů, podle nichž vývojáři dělají správnou věc a je dobře, že se konečně někdo té „velké zlé korporaci“ postavil. Ačkoliv Facebook na tom v posledních letech není jinak, byl to kupodivu zakladatel Mark Zuckerberg, kdo se na posledním meetingu do Applu pořádně opřel a do společnosti si několikrát kopnul.

Je sice zarážející, že se otázkou monopolu a tržní situace zabývá zrovna majitel největší sociální sítě na světě, která systematicky likviduje konkurenci, ale i tak mu tato zjevná provokace prošla takřka bez povšimnutí. Ostatně, na adresu jablečné společnosti Mark Zuckerberg utrousil například to, že výrazně narušuje konkurenční prostředí, brání inovaci a aktivně potírá jakýkoliv odpor ze strany vývojářů i ostatních společností. Na druhou stranu se však podobný „výbuch“ před více než 50 tisíci zaměstnanci při online konferenci dal čekat, jelikož Apple společnosti zařízl službu Gaming a zároveň odmítal povolit hry, které pod platformu spadají.

Podle vyjádření představitelů se však výrobce jen drží svých zásad a podobně jako v případě Epicu nechce povolovat obchody třetích stran, které by narušily integritu systému. Pdoobný spor vznikl i kvůli nové funkci Online Events, díky níž mohou uživatelů pomocí Facebook Pay platit rovnou pořadatelům. Třešničkou na dortu je pak mnohokrát omílané iOS 14, které přijde s řadou bezpečnostních funkcí zajišťujících vyšší soukromí, což Marka Zuckerberga rozhodně netěší. Nezbývá tedy než čekat, zda situace ještě eskaluje, nebo se časem uklidní.